VIDEO: Bolo jasné, že toto je požiar, aký sme ešte nezažili. Hasiči ukázali drsné zábery zo zásahu v meste Hustopeče

Unikátne zábery hasičov zo zásahu pri meste Hustopeče Video

„Prichádzali sme na miesto a už sme cítili neskutočné teplo. Vyskákali sme z auta a počuli sme, ako vagóny vybuchujú. V tej chvíli mi bolo jasné, že ide o požiar, aký nikto z nás nezažil. Chlapcom som povedal, že pôjdeme na prieskum a že počkáme, kým dôjdu posily a budeme schopní spoločne požiaru čeliť. Všetci máme rodiny, deti… Nikto z nás nechce prísť o život pre nejakú zbrklú reakciu,“ opisuje začiatok zásahu v meste Hustopeče nad Bečvou profesionálny hasič Jan Huňat.

Slúži na stanici v Lipníku nad Bečvou a zároveň je zástupcom veliteľa dobrovoľnej jednotky práve v meste Hustopeče. Pri udalosti bol so svojimi kolegami ako prvý a na zásahovom kabáte mal pripnutú kameru. Na videu tak môžete vidieť unikátne zábery – časť požiaru jeho pohľadom.

Na operačné stredisko vysielačkou hlásil okamžite podrobnosti o udalosti a žiadal zastavenie prevádzky na trati. „To bolo v tej chvíli najdôležitejšie, aby sme zamedzili ďalším problémom. Akonáhle prišli prvé profesionálne jednotky, tak sme sa zaradili do zásahu. Pretože to tu poznáme, smerovali sme ďalšie sily a prostriedky na priľahlú cyklotrasu, kadiaľ bol najlepší príjazd k horiacemu vlaku. Zasahovali sme až do večera, potom už sme boli všetci unavení a potrebovali sme vystriedať,“ vysvetľuje.

Išlo o veľmi fyzicky a psychicky náročný zásah, aký si v kariére nepamätá. „Ešte večer som sa trepal, mal som k tomu požiaru obrovský rešpekt. Bál som sa o chlapcov, ale bola to neuveriteľná skúsenosť,“ dopĺňa skúsený hasič s tým, že vďaka pravidelným výcvikom, podpore obce a modernému vybaveniu mohla dobrovoľná jednotka rýchlo vyraziť a celý piatok na mieste zasahovať. „Niektorí členovia slúžia ako profi hasiči vo firme Deza, avšak takto zložitý zásah sme zažili všetci po prvý raz. Chlapcom patrí pochvala za to, ako zareagovali. Udržali chladnú hlavu a makali, kde bolo treba. Klobúk dole,“ uzatvára Jan Huňat.

Posledný februárový deň došlo pri obci Hustopeče nad Bečvou v Olomouckom kraji k nehode nákladného vlaku. Zo 17 cisterien, ktoré prevážali toxický benzén, sa ich 15 vykoľajilo a postupne začali horieť. Pri nehode sa nikto nezranil. Škody boli predbežne vyčíslené na takmer deväť miliónov eur. Česká inšpekcia životného prostredia oznámila, že toxický benzén, ktorý pri havárii unikol, zasiahol podzemné vody. Sanácia územia môže podľa odborníkov trvať aj dva roky.