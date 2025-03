Zelenskyj predstavil nový mierový plán, podobá sa na predstavu európskych spojencov

Rokovania v Saudskej Arábii Video

Zelenskyj uviedol, že „prvé etapy by mohli byť prepustenie zajatcov a prímerie vo vzduchu – zákaz rakiet, dronov s dlhým doletom, bômb smerujúcich na energetickú a inú civilnú infraštruktúru – a tiež okamžité prímerie na mori, ak Rusko urobí to isté“. Dodal, že Ukrajina by „chcela veľmi rýchlo prejsť všetkými ďalšími etapami a spolupracovať s USA na dosiahnutí silnej konečnej dohody“.

Ako pre web televíznej stanice Al Jazeera uviedol profesor politológie na štátnej univerzite v americkom San Diegu Michail Alexejev, Zelenského krok „je konkrétny a skvelý spôsob, ako zistiť, či Rusko naozaj chce vyjednané urovnanie, ktoré by mohlo trvať a umožniť Ukrajine existovať ako nezávislý štát“.

Čítajte viac USA mimo, Ukrajina padne, Rusko bude v Európe? Princíp NATO stavia Trump na hlavu

Zelenského plán sa dosť podobá mierovému návrhu, ktorý pred nedávnym samitom o bezpečnosti Ukrajiny v Londýne načrtol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pre denník Le Figaro vtedy povedal, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko chcú navrhnúť prímerie, ktoré by na mesiac pozastavilo útoky na mori a vo vzduchu, ako aj útoky na energetickú infraštruktúru.

Čítajte viac ONLINE: Ruské vojská oslobodili na západe krajiny tucet obcí, tvrdí Moskva. Sudža je stále v rukách Ukrajincov

Britský premiér Keir Starmer, Macron a ďalší európski lídri tiež vyjadrili ochotu poslať vojakov na Ukrajinu v rámci mierových síl, ak sa dosiahne mierová dohoda s Ruskom. Moskva sa však postavila proti európskym mierovým silám na Ukrajine. Medzičasom Dánsko prostredníctvom ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena v pondelok informovalo, že ak bude potrebné vyslať európske mierové sily na Ukrajinu, Kodaň je pripravená poskytnúť vojakov.