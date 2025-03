Rodičia, pozor. Nejedzte svojim deťom zmrzlinu. Môžete skončiť ako matka z Wisconsinu

„Moja mama sa správa škaredo,“ odznelo detským hláskom podľa nahrávky chlapcove volania na polícii z minulého týždňa. „Príďte si pre moju mamu,“ opakoval chlapec policajtke, ktorá sa ho pýtala, čo sa deje. Telefón potom prevzala chlapcova matka a vysvetlila, že synovi sú štyri roky a snaží sa ho chytiť, pretože sa vyhrážal, že na ňu zavolá polícii. „Nie, zavolal som na políciu a povedal som jej, aby si prišli pre moju mamu… a len som jej povedal, nech ju zavrú do väzenia, tak ma nechajte tak,“ ozvalo sa v pozadí. Matka následne priznala, že svojmu synovi zjedla zmrzlinu, čo je zrejme dôvod, prečo sa na ňu rozhodol zavolať policajtov.

Polícia však neponechala nič náhodu a na miesto sa vypravila. Keď dorazila, chlapec strážcom potvrdil, že mu mama zjedla zmrzlinu a že chcel, aby za to išla do väzenia. Po dohode však nakoniec súhlasil, že voči matke za krádež zmrzliny nevznesie žiadne obvinenie, povedal, že nechce, aby išla do väzenia a že len chcel zmrzlinu.

Toto želanie sa malému oznamovateľovi nakoniec splnilo. Strážnici ho navštívili po dvoch dňoch s prekvapením v podobe dvoch kopčekov zmrzliny.