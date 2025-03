Ostro sledované rokovania Ukrajiny a USA: Sme pripravení urobiť všetko pre dosiahnutie mieru, povedal Jermak

Rokovania medzi USA a Ukrajinou v Saudskej Arábii Video

Jermak predtým naznačil, že prioritami je ochrana ukrajinských záujmov, jasná vízia ukončenia vojny s Ruskom a efektívna spolupráca s americkými partnermi. Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni ruskej agresii, a to aj vďaka pomoci Západu.

Americký minister zahraničia Marco Rubio sa v zasadacej sále usmieval do kamier, zatiaľ čo na protiľahlej strane stola sedeli ukrajinskí predstavitelia, ktorých tváre nevyjadrovali žiadne emócie, opísala agentúra AP atmosféru v luxusnom hoteli, kde sa schôdzka koná. Na mieste je aj minister zahraničia hostiteľskej krajiny, dodala.

Rubio pri lete do Džiddy povedal, že americká delegácia nenavrhne žiadne konkrétne opatrenia na ukončenie trojročného konfliktu, ale skôr chce počuť od Ukrajiny, čo by bola ochotná zvážiť. „Nebudem klásť žiadne podmienky ohľadom toho, čo musia alebo majú urobiť,“ povedal Rubio novinárom, ktorí ho sprevádzali. „Chceme si vypočuť, ako ďaleko sú ochotní zájsť, a potom to porovnať s tým, čo chcú Rusi, a zistiť, ako ďaleko od seba skutočne sú,“ dodal.

Rubio podľa AP tiež povedal, že počas schôdzky by mohla byť podpísaná americko-ukrajinská dohoda o vzácnych kovoch a nerastoch, ale zdôraznil, že to nie je podmienka na to, aby Spojené štáty postúpili v rokovaniach s Ukrajinou či s Ruskom. Povedal, že v skutočnosti by mohlo dávať väčší zmysel dohodnúť podrobnosti dohody, ktorá je teraz skôr memorandom o porozumení, ktoré vynecháva mnohé konkrétne záležitosti.

Na ukrajinsko-amerických rokovaniach sa okrem Rubia zúčastňuje aj poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff. V ukrajinskej delegácii sú tiež ministri zahraničia a obrany Andrij Sybiha a Rustom Umerov.

Rokovania v Džidde sa konajú krátko po emocionálnej scéne v Oválnej pracovni Bieleho domu, keď Ukrajina pocítila hnev (amerického prezidenta) Donalda Trumpa, pripomenula ukrajinská tlačová agentúra Unian roztržku medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, jeho hostiteľom vo Washingtone a americkým viceprezidentom J. D. Vanceom. USA potom pozastavili dodávky americkej vojenskej pomoci Ukrajine a zdieľanie spravodajských informácií.

Ukrajinská strana plánuje v Džidde podľa skorších informácií navrhnúť ako prvý krok k ukončeniu vojny prímerie vo vzduchu a na mori a výmenu všetkých zajatcov.

AFP tvrdí, že Ukrajina dúfa, že ponuka prímeria presvedčí USA, aby obnovili vojenskú pomoc, výmenu spravodajských informácií a prístup k satelitným snímkam.