Sudca nariadil Muskovi zverejniť záznamy o „bezprecedentnej“ činnosti jeho úradu DOGE

Muskov úrad vykonáva rozsiahle škrty a prepúšťanie vo federálnej správe po tom, čo ho prezident Donald Trump poveril jej zredukovaním. Píšu o tom médiá.

„Rýchle tempo činnosti (DOGE) vyžaduje rýchle zverejnenie informácií o jeho štruktúre a aktivitách. To platí najmä vzhľadom na utajenie, s ktorým DOGE pracuje,“ uviedol okresný sudca vo Washingtone Christopher Cooper. Právomoci, ktoré Muskova skupina uplatňuje naprieč celou federálnou vládou, a dramatické škrty, ktoré zjavne vykonáva bez účasti Kongresu, sú podľa neho bezprecedentné.

Sudca sa tak postavil na stranu skupiny Občania za zodpovednosť a etiku vo Washingtone (CREW), ktorá podala žalobu. Ide o prvé významné rozhodnutie v rastúcom právnom úsilí o prelomenie tajnostkárskej povahy DOGE, ktoré navyše podkopáva Muskovo opakované tvrdenie, že jeho úrad koná transparentne.

Trumpova administratíva tvrdí, že DOGE ako súčasť exekutívneho úradu prezidenta nepodlieha FOIA, zákonu, ktorý verejnosti umožňuje požadovať prístup k záznamom vládnych úradov. Cooper, menovaný niekdajším demokratickým prezidentom Barackom Obamom, však uviedol, že DOGE uplatňuje „značnú nezávislú právomoc“, ktorá je oveľa väčšia ako u ostatných zložiek prezidentovho úradu, na ktoré sa FOIA obvykle nevzťahuje.

Cooper sa vo veľkej miere opieral o správy o Muskových operáciách v rámci DOGE, ktoré viedli k prepusteniu desiatok tisíc vládnych zamestnancov, rozpusteniu americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) alebo získaniu rozsiahleho prístupu k citlivým vládnym databázam zamestnancami skupiny.

Podľa sudcu sa doterajšia činnosť DOGE vyznačuje neobvyklou mierou utajenia. Cooper citoval správy o tom, že skupina používa externý server, že sa jej zamestnanci odmietajú predstavovať kariérnym úradníkom a že na komunikáciu používajú šifrovanú aplikáciu na zasielanie správ Signal.