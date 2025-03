Szijjártó: Sikorski je jeden z najzvrátenejších provojnových politikov v Európe

Szijjártó na tlačovej konferencii v Budapešti v reakcii na novinársku otázku ku konfliktu Sikorského s Muskom povedal, že ho neprekvapuje, že sa tak stalo.

„Prvý z nich (Sikorski) je jedným z najzvrátenejších a najagresívnejších provojnových politikov v Európe. Keďže americká vláda je jednoznačne plne odhodlaná nastoliť mier, myslím, že nie je prekvapujúce, že diskusia medzi odhodlaným mierotvorcom a agresívne provojnovým politikom klesla na túto úroveň,“ povedal.

Šéf maďarskej diplomacie dodal, že štýl poľského ministra zahraničných vecí a súčasnej poľskej vlády je známy. „Ich štýl je smutným vysvedčením toho, čo reprezentujú, a spôsobu, akým ničia právny štát v Poľsku,“ podčiarkol Szijjártó, ktorý vyjadril nádej, že úsilie Spojených štátov bude úspešné a že provojnovým politikom, akým je šéf poľskej diplomacie, sa nepodarí podkopať mierové rozhovory.

Musk vo svojom príspevku na sieti X v nedeľu uviedol, že jeho systém Starlink je chrbtovou kosťou ukrajinskej armády a keby ho vypol, celá jej frontová línia by skolabovala.