Musk označil senátora a astronauta Kellyho za zradcu, dôvodom je jeho podpora Ukrajiny

Kelly je bývalý astronaut Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a pilot amerického námorníctva. Ukrajinu navštívil cez uplynulý víkend a zábery z cesty zverejnil na sieti X v pondelok.

Jeho návšteva sa podľa AFP konala v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží konflikt na Ukrajine urýchlene ukončiť, zahraničnú politiku USA obracia v prospech Moskvy a Kyjevu medzičasom pozastavil americkú vojenskú pomoc aj výmenu spravodajských informácií.

„Práve som opustil Ukrajinu. To, čo som videl, mi ukázalo, že sa Ukrajincov nemôžeme vzdať. Každý chce, aby sa táto vojna skončila, ale akákoľvek dohoda musí chrániť bezpečnosť Ukrajiny a nemôže byť ústupkom (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi,“ uviedol Kelly. Trumpa obvinil, že sa pokúša oslabiť Ukrajinu.

Musk reagoval na Kellyho príspevok slovami: „Si zradca.“ „Zradca?“ reagoval senátor. „Elon, ak nechápeš, že obrana slobody je základným princípom toho, čo robí Ameriku veľkou a udržuje nás v bezpečí, možno by si to mal prenechať tým z nás, ktorí to vedia,“ dodal Kelly.

Podľa stanice NBC News neskôr povedal, že Muska, šéfa súkromnej spoločnosti SpaceX, považuje za „neseriózneho človeka, (ktorý) by sa mal vrátiť k stavbe rakiet“.

Musk na predvolebnú kampaň Trumpa prispel najväčšou sumou približne 300 miliónov dolárov a pôsobí na čele Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE).

Kolegu z Demokratickej strany podporil kalifornský senátor Adam Shiff. „Mark Kelly je námorný pilot vo výslužbe, astronaut a oddaný verejný činiteľ. Je to hrdina. Elon Musk je do seba zahľadený zbabelec. Dúfam, že sa tým veci vyjasnili,“ uviedol na X.

Kellyho podporil aj republikánsky kongresman Don Bacon. „Nie je to slušné, nie je to správne… V niektorých veciach so senátorom Kellym nesúhlasím, ale nenazývame sa navzájom zradcami. Myslím si, že to vrhá zlé svetlo na Biely dom,“ povedal spravodajcovi stanice CNN Manu Rajuovi.