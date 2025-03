Zelenskyj sa vraj Trumpovi ospravedlnil. Presvedčila Ukrajina Ameriku, aby Rusku neponúkala všetko?

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video „Ukrajina je pripravená prijať tento návrh – vnímame ho ako pozitívny krok,“ povedal prezident Volodymyr Zelenskyj o 30-dňovom prímerí, s ktorým prišli USA. / Zdroj: Twitter V. Zelenského

Rokovania v Saudskej Arábii

V utorok sa konali v saudskoarabskej Džidde ukrajinsko-americké rokovania. Vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff pred nimi pre televíziu Fox News povedal, že Volodymyr Zelenskyj sa ospravedlnil šéfovi Bieleho domu. Ukrajinská hlava štátu vraj Trumpovi poslala list.

„Ospravedlnil sa za celý incident, ktorý sa stal v Oválnej pracovni. Myslím si, že to bol dôležitý krok,“ vyhlásil Witkoff, ktorý sa podľa agentúry Bloomberg po rokovaniach v Džidde chystá do Moskvy za šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Samozrejme, vyslanec hovorí o tom, čo sa stalo v Bielom dome 28. februára. Zelenskyj vtedy prišiel do Washingtonu podpísať dohodu o využívaní nerastného bohatstva. V Oválnej pracovni ho však kritizovali Trump aj viceprezident JD Vance. Republikáni mu dokonca vyčítali, že neprišiel v obleku, hoci je dobre známe, že Zelenskyj povedal, že kým jeho krajina čelí ruskej invázii, bude nosiť civilno-vojenské oblečenie.

Trumpovci od ukrajinského prezidenta žiadali ospravedlnenie, hoci hlava štátu v prvom rade len upozorňovala na to, že Putinovi nie je možné slepo dôverovať. Biely dom následne zastavil vojenskú pomoc pre Kyjev a stopol mu aj poskytovanie spravodajských informácií, hoci Witkoff tvrdí, že Ukrajinci stále majú prístup k tým, ktoré potrebujú na obranu.

„Stretnutie v Saudskej Arábii je test, či Washington a Kyjev dokážu zvrátiť negatívny trend vo vzťahoch, ktorý viedol USA k pozastaveniu vojenskej a spravodajskej podpory,“ napísal denník Washington Post.

Na rokovania do Džiddy prišli za Ukrajinu šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak a jeho zástupca Pavlo Palisa, minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a šéf rezortu obrany Rustem Umerov. Američanov zastupovali vyslanec Witkoff, minister zahraničia Marco Rubio a Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.

Minimálne v tejto chvíli sa zdá, že Ukrajina a USA sa usilujú nájsť spoločnú reč. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia po rokovaniach. Predstavitelia USA teraz budú o dohodnutých návrhoch diskutovať s Ruskom, ktoré 24. februára 2022 spustilo proti Ukrajine celoplošnú invázii. Agresia si už vyžiadala desaťtisíce obetí.

„Ukrajina vyjadrila pripravenosť prijať návrh USA na okamžité, dočasné 30-dňové prímerie. Spojené štáty sa zaviazali diskutovať o týchto konkrétnych návrhoch s predstaviteľmi Ruska. Ukrajinská delegácia opätovne zdôraznila, že európski partneri sa majú zapojiť do mierového procesu. Spojené štáty okamžite zrušia pozastavenie zdieľania spravodajských informácií a obnovia bezpečnostnú pomoc Ukrajine,“ uviedli predstavitelia Washingtonu a Kyjeva.

Podľa vyhlásenia delegácie tiež diskutovali o dôležitosti humanitárnej pomoci ako súčasti mierového procesu, najmä počas spomenutého prímeria, vrátane výmeny vojnových zajatcov, prepustenia civilných zadržiavaných osôb a návratu násilne presídlených ukrajinských detí.

Nasledovať by malo aj čo najrýchlejšie uzavretí komplexnej dohody o rozvoji minerálnych zdrojov nerastného bohatstva Ukrajiny, čo má prispieť k posilneniu ekonomiky štátu, kompenzácii nákladov americkej pomoci a zaručeniu dlhodobej prosperity a bezpečnosti Ukrajiny.

„Ukrajina je pripravená prijať tento návrh – vnímame ho ako pozitívny krok,“ povedal o 30-dňovom prímerí Zelenskyj. „Teraz je na Spojených štátoch, aby presvedčili Rusko, aby urobili to isté. Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie nadobudne platnosť okamžite. Americká strana chápe naše argumenty a zvažuje naše návrhy. Som vďačný prezidentovi Trumpovi za konštruktívny rozhovor medzi našimi tímami,“ uviedla hlava štátu vo videonahrávke zverejnenej na sociálnej sieti Twitter (X).

Trump sa opäť chystá pozvať Zelenského do Bieleho domu a povedal, že očakáva, že sa ešte tento týždeň bude rozprávať s Putinom, a dúfa, že Rusko bude tiež súhlasiť s podmienkami prímeria. Vývoj na bojisku a ruské požiadavky

Hoci americký minister zahraničných vecí Rubio vyhlásil, že vojna nemá vojenské riešenie, dianie na bojisku všetci pozorne sledujú. Moskovský región včera ešte pred rokovaniami zasiahol najväčší útok ukrajinských dronov od začiatku invázie.

„Je určite dobré, že ruský postup sa spomalil, a skutočne je to tak, sme toho svedkami už dva mesiace. Stále to však znamená, že okupanti sa posúvajú vpred. A nezdá sa, že by sme v priebehu povedzme najbližších troch mesiacov mali na bojisku vidieť nejakú veľmi dramatickú zmenu,“ povedal pre Pravdu vojenský analytik Jan Kofroň. „Hypoteticky si môžeme povedať, že Ukrajina urobí nejakú protiofenzívu a podarí sa jej napríklad získať 500 kilometrov štvorcových územia. Nevravím, že by to bolo nepodstatné, ale v kontexte vojny by to stále bol iba obmedzený úspech, ktorý by celkový obraz bojov príliš nezmenil. Jednoducho sa zdá, že Rusi nie sú schopní zničiť ukrajinské sily. A zároveň to vyzerá tak, že Ukrajina nedokáže agresorov vytlačiť zo svojho územia. Možno vie dosiahnuť nejaké malé úspechy, ale pravdepodobne nezvládne radikálne zmeniť priebeh bojov. Takže z môjho pohľadu je dobré vidieť, že Ukrajinci sú stále schopní odolávať, ale nevidím náznaky nejakého radikálneho posunu, ak hovoríme o širšom vojnovom dianí,“ vysvetlil Kofroň.

Vyzerá to však tak, že Trump a jeho ľudia boli doteraz presvedčení, že Rusko má jasnú prevahu. Šéf Bieleho domu viac ráz vyhlásil, že Kyjev nemá žiadne karty, s ktorými by mohol pri rokovaniach hrať. Do značnej miery však platí, že práve Trump vyrážal Ukrajine tromfy z rúk. Spochybňuje Zelenského, obvinil Kyjev z toho, že vojna pokračuje a tvrdí, že s Ruskom sa rokuje lepšie. O spomenutom zastavení dodávok zbraní ani nehovoriac.

Okrem toho denník Kyiv Post prišiel s odvolaním sa na informácie od viacerých vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov s tvrdením, že Biely dom rýchlo smeruje k akceptovaniu ruských požiadaviek na ukončenie vojny proti Ukrajine. Moskva vraj žiada stopnutie západnej vojenskej podpory pre Kyjev, uznanie jej nadvlády nad územiami, ktoré si prisvojila, prienik ruskej kultúry, jazyka a cirkvi na Ukrajinu, a návrat k podmienkam dohody z Istanbulu z roku 2022. Znamenalo by to neutralitu Ukrajiny, oslabenie jej ozbrojených síl a kontrolu Ruska nad jej politickými rozhodnutiami.