ONLINE: Kyjev hovorí o prelomových rokovaniach s USA. Ruský zákonodarca: Skutočné dohody sa píšu na fronte

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha rozhovory so Spojenými štátmi v Saudskej Arábii označil za prelomové. Akékoľvek dohody (aj s pochopením pre nutnosť kompromisu) budú za našich podmienok, nie amerických, uviedol Konstantin Kosačov, predseda zahraničného výboru Rady federácie.

6:15 Akékoľvek dohody budú za ruských podmienok, nie amerických, reagoval na výsledky utorkového americko-ukrajinského rokovania v saudskej Džidde podpredseda hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov. Kyjev pritom súhlasil s americkým návrhom na 30 dní trvajúce prímerie v bojoch s Ruskom a Washington obnovil svoju vojenskú pomoc Ukrajine.

Podľa Kosačova sú podmienky americké, nie ukrajinské. „Ukrajinci súhlasia s tým, čo im hovoria,“ napísal Kosačov na sieti Telegram. „Rusko je v ofenzíve a preto to s ním bude inak. Akékoľvek dohody (so všetkým pochopením pre nutnosť kompromisu) budú za našich podmienok, nie amerických,“ dodal ruský zákonodarca s tým, že skutočné dohody sa píšu na fronte. „To by mali pochopiť aj vo Washingtone,“ napísal Kosačov, ktorý pôsobí ako predseda zahraničného výboru Rady federácie, teda hornej komory parlamentu.

Ukrajinská delegácia v utorok v Džidde rokovala o možnostiach ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine so zástupcami Spojených štátov a súhlasila s americkým návrhom na 30-dňové prímerie, s ktorým teraz USA osloví v najbližších dňoch tiež Moskvu. Ministerstvá zahraničia Ukrajiny a Spojených štátov vo vyhlásení po rokovaní oznámili, že USA obnovujú vojenskú pomoc Ukrajine a Washington opäť začne s Kyjevom zdieľať svoje spravodajské informácie.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí s ukrajinskými partnermi zdôraznil, že teraz je na Moskve, či na ponuku prímeria odpovie kladne alebo nie. Americký prezident Donald Trump uviedol, že dúfa, že Rusko bude s návrhom na prímerie súhlasiť a že pokoj zbraní nastane v najbližších dňoch. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová povedala po rokovaní, že Rusko nevylučuje kontakty s predstaviteľmi USA v nasledujúcich dňoch.

Výsledok rokovaní v Saudskej Arábii ocenili európski spojenci Ukrajiny ako Británia, Francúzsko či Poľsko. Ukrajina sa rozsiahlej ruskej vojenskej agresii bráni už viac ako tri roky.

6:10 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu uviedol, že informoval viacero európskych rezortných kolegov o rozhovoroch so Spojenými štátmi, ktoré označil za prelomové. Kyjev na nich vyjadril ochotu podporiť návrh Washingtonu na 30-dňové prímerie vo vojne s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spojené štáty po viac ako ôsmich hodinách rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v saudskoarabskej Džidde v utorok súhlasili, že obnovia vojenskú pomoc a poskytovanie spravodajských informácií Ukrajine.

Sybiha, ktorý sa na rozhovoroch zúčastnil, následne podľa vlastných slov hovoril „o výsledkoch tohto prelomového stretnutia“ s viacerými európskymi ministrami zahraničných vecí vrátane Davida Lammyho z Británie, ako aj so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou.

Ukrajinská delegácia podľa neho americkým predstaviteľom povedala, že európski partneri sa musia zúčastniť na prípadných mierových rokovaniach. „Držíme sa postoja – žiadne rozhodnutie o dlhodobej bezpečnosti Európy bez Európy,“ zdôraznil Sybiha na sociálnej sieti.

V stredu sa ukrajinský minister stretne vo Varšave s poľským partnerom Radoslawom Sikorským, oznámil poľský rezort diplomacie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý bol v Saudskej Arábii, nezúčastnil sa však na rozhovoroch s USA, označil prímerie za „pozitívny návrh“ pokrývajúci frontovú líniu, nielen boje vo vzduchu a na mori. „Teraz je na Spojených štátoch presvedčiť Rusko, aby urobili to isté,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Dodal, že aj bude Rusko súhlasiť, prímerie nadobudne účinnosť okamžite.