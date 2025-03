Kosačov: Dohody sa píšu na fronte a budú za ruských podmienok, nie amerických

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video

Podľa Kosačova sú podmienky americké, nie ukrajinské. „Ukrajinci súhlasia s tým, čo im hovoria,“ napísal Kosačov na telegrame. „Rusko je v ofenzíve a preto to s ním bude inak. Akékoľvek dohody (so všetkým pochopením pre nutnosť kompromisu) budú za našich podmienok, nie amerických,“ dodal ruský zákonodarca s tým, že skutočné dohody sa píšu na fronte. „To by mali pochopiť aj vo Washingtone,“ napísal Kosačov, ktorý pôsobí ako predseda zahraničného výboru Rady federácie, teda hornej komory parlamentu.

Ukrajinská delegácia v utorok v Džidde rokovala o možnostiach ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine so zástupcami Spojených štátov a súhlasila s americkým návrhom na 30-dňové prímerie, s ktorým teraz USA oslovia v najbližších dňoch tiež Moskvu. Ministerstvá zahraničia Ukrajiny a Spojených štátov vo vyhlásení po rokovaní oznámili, že USA obnovujú vojenskú pomoc Ukrajine a Washington opäť začne s Kyjevom zdieľať svoje spravodajské informácie.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí s ukrajinskými partnermi zdôraznil, že teraz je na Moskve, či na ponuku prímeria odpovie kladne alebo nie. Americký prezident Donald Trump uviedol, že dúfa, že Rusko bude s návrhom na prímerie súhlasiť a že pokoj zbraní nastane v najbližších dňoch. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová povedala po rokovaní, že Rusko nevylučuje kontakty s predstaviteľmi USA v nasledujúcich dňoch.

Výsledok rokovaní v Saudskej Arábii ocenili európski spojenci Ukrajiny ako Británia, Francúzsko či Poľsko. Ukrajina sa rozsiahlej ruskej vojenskej agresii bráni už viac ako tri roky.