Rusi hlásia vstup do mesta Sudža. Väčšina ukrajinských síl už zrejme Kurskú oblasť opustila

Väčšina ukrajinských síl už pravdepodobne opustila ruskú Kurskú oblasť a prešla na ukrajinskú stranu hranice. S odvolaním sa na svoje zdroje to oznámil magazín Forbes. Kyjev to zatiaľ oficiálne nekomentoval. Rusi zatiaľ postúpili najmenej na okraj kedysi päťtisícového mesta Sudža.

Rusi v plynovode? Takto mali preniknúť k Sudži Video

Ruská agentúra TASS v stredu zverejnila zábery, ktoré podľa nej ukazujú vztyčovanie ruskej vlajky v centre mesta.

„Teraz naša armáda pokračuje v upevňovaní svojich pozícií a tlačí nepriateľa smerom k Sumskej oblasti. Boje pokračujú bez prestania. Predtým sme hlásili, že naša armáda dosiahla samotné centrum Sudži. V súčasnej dobe tam pôsobia jednotky zložené z 11. výsadkovej brigády, 106. brigády a 30. pluku,“ hlásil v stredu napríklad ruský telegramový kanál Shot, všíma si portál novinky.cz.

„Podľa našich informácií môže v súčasnej dobe v Sudži zostávať až 1 500 vojakov ukrajinských ozbrojených síl," dodal neskôr. Naznačil tak, že ruská armáda zatiaľ Sudžu úplne neovládla.

„Mojim priateľom sa podarilo opustiť Kurskú oblasť a vyhnúť sa obkľúčeniu. Je to smutné, že k tomu došlo. Ale je to tak, ako to je,“ povedal už v pondelok magazínu Forbesjeden z ukrajinských vojakov.

Ukrajinci útočia v Sudži na Rusov, pohybujúcich sa pri plynovod Video

„Jednotky prijímajú včasné opatrenia na manévrovanie na výhodné obranné línie," citovala tiež v pondelok agentúra Unian vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Oleksandara Syrskeho. Ten vtedy tvrdil, že obkľúčenie ukrajinským vojakom nehrozí.

Ruské ministerstvo obrany v stredu oznámilo dobytie ďalších piatich osád (Kazačja Lokňa, Pervy Kňažij, Vtoroj Kňažij, Zamoste a Mirnyj) v Kurskej oblasti. Deň predtým hlásilo dobytie 12 osídlení (Agronóm, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitrjukov, Zazulevka, Ivaškovsky, Kolmakov, Kubatkin, Martynovka, Michajlovka, Pravda, Južný) a 100 štvorcových kilometrov v Kurskej oblasti.

Rusi útočia na Ukrajincov opúšťajúcich Sudžu v Kurskej oblasti Video

„Ruské sily pokračujú v potvrdených postupoch v Kurskej oblasti a pravdepodobne začali útočiť na Sudžu," oznámil v utorok aj americký Inštitút pre výskum vojny (ISW).

Zatlačenie ukrajinských síl v okolí tohto mesta pritom podľa stanice SkyNews potvrdzujú geolokácie zverejnených záberov.

„Sudža je spojená diaľnicou s Junakivkou v (ukrajinskej) Sumskej oblasti tesne za hranicou. Pokiaľ túto oblasť ovládne ruská armáda, môže byť podľa expertov ohrozená logistika obrany Ukrajiny v Sumskej oblasti,“ podotkla stanica.

Ukrajinská armáda v ruskej Kurskej oblasti operuje od začiatku augusta minulého roka, keď tam vpadla s plánom viazať ruské sily, aby sa nemohli zapojiť do viac ako tri roky trvajúcej ruskej totálnej invázie na Ukrajine. V čase najväčších úspechov Kyjeva v Kurskej oblasti zhruba 10-tisíc ukrajinských vojakov ovládlo vyše 1 250 kilometrov štvorcových území, Rusi však už podstatnú časť dobyli späť.