V Nemecku ďalej panuje neistota ohľadom osudu obrieho finančného balíka

V Nemecku naďalej panuje neistota ohľadom obrieho finančného balíka, na ktorom sa pri úvodných rozhovoroch o zostavení novej vlády zhodli konzervatívna únia CDU/CSU a sociálna demokracia (SPD). Na jeho schválenie potrebujú hlasy strany Zelených, ktorá sa ho však zdráha podporiť. Mimoriadna schôdza, na ktorej by sa o balíku malo diskutovať, by sa pritom mala konať už vo štvrtok. Zabrániť neistote však môže ešte ústavný súd, na ktorý sa obrátili dve opozičné strany.

Februárové predčasné parlamentné voľby v Nemecku vyhrala CDU/CSU pravdepodobného budúceho kancelára Friedricha Merza, ktorá čoskoro k rokovaniam o vytvorení koaličnej vlády pozvala sociálnych demokratov končiaceho kancelára Olafa Scholze. V sobotu strany oznámili, že ukončili sondážne rozhovory a vo štvrtok začnú koaličné rokovania.

Predbežne sa dohodli okrem iného na reforme takzvanej dlhovej brzdy, teda ústavného opatrenia, ktoré má brániť prílišnému zadlžovaniu krajiny. Cieľom je umožniť pôžičky, ktoré by financovali zvýšenie výdavkov na obranu. Strany sa zhodli aj na vytvorení investičného fondu v objeme 500 miliárd eur či sprísnení migračnej politiky vrátane odmietania migrantov na hraniciach.

Na schválenie ústavnej zmeny aj osobitného fondu však CDU/CSU a SPD potrebujú dvojtretinovú väčšinu v Spolkovom sneme, ktorú nemajú v novom ani starom zložení. Uchádzajú sa preto o podporu strany Zelených, s ktorou chcú schváliť obe opatrenia ešte v starom zložení parlamentu. V novom sneme, ktorý sa zíde 25. marca, budú mať krajná pravica a ľavica – strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a Ľavica – takzvanú blokačnú menšinu. Vo februárových voľbách totiž spoločne získali vyše tretinu kresiel.

Zelení, ktorí budú v najbližších rokoch zrejme v opozícii, však plány CDU/CSU a SPD v pondelok odmietli a povedali, že nemienia niesť zodpovednosť za predvolebné sľuby iných strán. Zároveň však vyjadrili ochotu ďalej rokovať o opatreniach, ktoré by odrážali aj ich priority. Chcú napríklad investície nasmerovať aj do boja s klimatickými zmenami. Dlhovú brzdu chcú tiež zreformovať komplexne, a nie len pre výdavky na obranu. Rokovania s lídrami CDU/CSU a SPD Friedrichom Merzom a Larsom Klingbeilom viedli Zelení v utorok a budú pokračovať aj dnes.

S napätím sa čaká tiež na rozhodnutie Ústavného súdu, na ktorý sa AfD a Ľavica obrátili so sťažnosťou proti zvolaniu mimoriadnych schôdzí. Predbežné opatrenie by súd mohol vydať ešte dnes, najneskôr vo štvrtok ráno. Vo štvrtok má totiž Spolkový snem na programe prvú z mimoriadnych schôdzí. Druhá, na ktorej by chceli konzervatívci a sociálni demokrati o finančnom balíku už hlasovať, je naplánovaná na utorok.

Podľa dnes zverejneného prieskumu hospodárskeho inštitútu Ifo pritom dve stovky ekonómov nepovažujú investičný balík, ako ho predstavili strany konajúce o vláde, za prioritu. Na prvom mieste by totiž podľa nich mali byť štrukturálne reformy, ktoré by pomohli oživiť nemecké hospodárstvo. Za najdôležitejšiu oblasť, ktorá nevyhnutne potrebuje reformy, odborníci považujú nemeckú byrokraciu. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vlani druhý rok v rade klesol a pre tento rok vláda predpovedá len mierny rast. Výraznú podporu – 68 percent – má u oslovených ekonómov reforma dlhovej brzdy s cieľom zvýšiť výdavky na obranu.