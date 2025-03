Politik Babišovej ANO prišiel do roboty so zbraňou a v snemovni ju stratil

Pri vstupe do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa zrejme sprísnia kontroly. Požaduje to vedúci Kancelárie PSP Martin Plíšek po utorkovom incidente, keď si komunálny politik z hnutia ANO do snemovne napriek zákazu priniesol zbraň a navyše ju tam stratil. Na základe správ servera Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.