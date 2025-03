Vojaci so štátnym znakom trojzubca na uniforme sa zo Sudže stiahli, nad mestom sa objavila štátna vlajka s trikolórou. Po viac ako siedmich mesiacoch sa Rusom podarilo dobyť strategicky dôležité mesto, ktoré ovládali Ukrajinci. Sudžu mali pod kontrolou od augusta 2024, keď nečakane prenikli do Kurskej oblasti. Znamená najnovší postup Putinovej armády, že by ozbrojené sily Zelenského mohli prísť o všetky územné zisky v tomto ruskom regióne?

Najprv sa pristavme pri protiofenzíve Rusov. Do Kyjeva začali prichádzať prvé alarmujúce správy zo Sudže počas minulého víkendu. V Moskve tvrdili, že vojsko sa približuje k mestu zo všetkých strán s tým, že odpor Ukrajincov bude márny. Naopak, tí síce priznávali, že situácia vyzerá dramaticky, ale nevideli dôvod na paniku. Sudža sa nachádza necelých desať kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Stala sa najväčším mestom, ktoré vojaci prezidenta Volodymyra Zelenského obsadili v Kurskej oblasti. Jeden z hlavných významov Sudže spočíval v tom, že Ukrajincom slúžil ako uzol zásobovania ich ďalších jednotiek na okupovaných územiach.

Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v nedeľu naznačoval, že Ukrajincov čaká debakel: „Veko kotla sa uzatvára. Ofenzíva napreduje," napísal na sociálnej sieti Telegram. Naopak, hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj dal jasne najavo, že prezident Vladimir Putin sa nedočká správy o veľkom počte zajatých Ukrajincov. Na sociálnej sieti Facebook zdôraznil, že im nehrozí obkľúčenie, a dodal, že manévrujú tak, aby zaujali výhodné pozície obrany. Ruskí vojenskí blogeri interpretovali druhú časť jeho slov ako faktické priznanie, že ukrajinské sily ustupujú, aby sa vyhli zajatiu.

Túto stredu ruské médiá zverejnili zo Sudže snímky, na ktorých je vidieť štátnu vlajku s červeno-modro-bielou trikolórou. „Z videonahrávok sa dá usúdiť, že ruské ozbrojené sily sa už nachádzajú vo všetkých častiach mesta," upozornil nezávislý ruský server Meduza. Generálny štáb armády v Kyjeve informácie o situácii v Sudži odmietol komentovať.

Čo sa týka rizika obkľúčenia, Ukrajinci asi ešte nie sú z najhoršieho von. Ide o to, že ruská armáda sa usiluje udrieť proti nim aj od západu z ich územia. „Rusi podnikajú desiatky útočných operácií v snahe vytlačiť naše sily z Kurskej oblasti. Aby nadviazali na svoj úspech, pokúšajú sa prekročiť aj našu líniu hraníc s úmyslom obkľúčiť naše jednotky," upozornil podľa serveru RBK-Ukrajina hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Dimčenko. Táto stratégia Rusov je postavená na tom, že chcú okľukou preniknúť do tyla nepriateľa zo Sumskej oblasti, ktorá hraničí s kurským regiónom.

Keď hovorca Kremľa odpovedal na otázku o úplnom oslobodení Kurskej oblasti ešte pred vztýčením ruskej vlajky nad Sudžou, nechcel byť konkrétny: „Časový plán neexistuje," citovala agentúra TASS DmitrIja Peskova. Dodal, že sa v každom prípade spolieha na úspešný postup vojakov až do definitívneho získania kontroly nad celým regiónom. „Predpokladám, že sa to udeje v priebehu jedného týždňa," trúfol si podľa agentúry RIA Novosti vysloviť jasný odhad politológ Sergej Markov. Ruskí vojenskí blogeri to vidia najneskôr o dva týždne.

Rinčanie zbraní na fronte v kurskom sektore sprevádza informačná vojna, ktorá obsahuje rôzne nezmysly a skreslené správy. Rusi tvrdia, že v pohraničí Kurskej oblasti zlikvidovali až 66-tisíc ukrajinských vojakov. Je to nereálny počet, pretože do tohto regiónu preniklo maximálne 12-tisíc Ukrajincov už aj so započítaním možných posíl.

Z druhej strany zaznelo tvrdenie, že ústup súvisí s tým, že Američania prestali poskytovať Ukrajincom spravodajské informácie a pozastavili dodávky zbraní. Rusi, ktorým pomáha niekoľko tisíc severokórejských vojakov, však začali rýchlejšie postupovať na kurskom fronte ešte pred rozhodnutiami prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorými sklamal Zelenského. A ďalšia vec: je verejné tajomstvo, že arzenál amerických zbraní a munície by mal Ukrajincom vystačiť na dva-tri mesiace a Trump najnovšie oznámil, že obnovil vojenskú pomoc Ukrajine.

Ak sa Rusom podarí úplne vytlačiť Ukrajincov z Kurskej oblasti, nepochybne to budú Kyjev a Moskva interpretovať po svojom. Putinovi generáli ako jednoznačný úspech. O ich brilantnom postupe sa však v širšom kontexte nedá hovoriť. Po ukrajinskom vpáde v lete minulého roku totiž dávali najavo, že s agresorom zúčtujú do dvoch-troch týždňov, čo sa však nestalo. Mimochodom, Putin vtedy šokujúcu inváziu Ukrajincov zľahčoval, keď ju označil za provokáciu, ale ukázalo sa, že z intervencie vznikla dlhšia okupácia.

Keby Ukrajinci neovládali už ani jeden štvorcový kilometer Kurskej oblasti, Zelenskyj stratí cenný žetón na rokovaniach o ukončení vojny. Napriek tomu, že v tomto prípade zažívajú neúspech, z Kyjeva je počuť slová o psychologickom víťazstve: Zelenskyj dokázal preniesť vojnu na niekoľko mesiacov na ruské územie. „Presuňme sa v čase dozadu. Predstavme si seba pred tromi rokmi. Viete si predstaviť, že v marci 2022 diskutujeme o situácii nášho kontingentu v Kurskej oblasti? V situácii, keď sa okupanti nachádzali neďaleko Kyjeva a ľudia v našom hlavnom meste sa pripravovali na obranu v uliciach?" poznamenal pre server New Voice bývalý ukrajinský veliteľ Jevhen Dikij.

Pripomeňme, že po 24. februári 2022, keď Putinova armáda vtrhla na Ukrajinu, v Moskve verili, že k pádu Kyjeva príde najneskôr do konca marca toho roku.