Putin je zrazu na Ukrajine v diplomatickom kúte. Dostal ponuku, ktorú nemôže odmietnuť?

Takto si to šéf Kremľa Vladimir Putin asi nepredstavoval. Veď podľa kritikov amerického prezidenta Donalda Trumpa to doteraz vyzeralo takmer tak, ako keby šéf Bieleho domu s Ukrajinou rokoval z poverenia Ruska. No Washington a Kyjev zrazu postavili Moskvu pred hotovú vec. Putin dostal ponuku, ktorá sa mu len ťažko bude odmietať.

Prekvapujúci zvrat?

Možno trochu prekvapujúci zvrat prišiel po ukrajinsko-americkej schôdzke v saudskoarabskej Džidde. USA navrhli 30-dňové prímerie, ktoré by sa mohlo prípadne predĺžiť, keď s tým budú zainteresované strany súhlasiť. Kyjev hovorí tejto iniciatíve áno, čaká sa, čo spraví Moskva.

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite

„Ukrajina je pripravená prijať tento návrh – vnímame ho ako pozitívny krok,“ povedal o 30-dňovom prímerí prezident Volodymyr Zelenskyj. „Teraz je na Spojených štátoch, aby presvedčili Rusko, aby urobilo to isté. Ak bude súhlasiť, prímerie nadobudne platnosť okamžite. Americká strana chápe naše argumenty a zvažuje naše návrhy. Som vďačný prezidentovi Trumpovi za konštruktívny rozhovor medzi našimi tímami,“ uviedla hlava štátu vo videonahrávke zverejnenej na sociálnej sieti Twitter (X).

Pre Ukrajinu je veľmi dôležité, že po stretnutí v Džidde jej Amerika obnovila vojenské dodávky. Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski informoval, že v logistickom centre Rzeszów-Jasionka, cez ktorý ide väčšina zbraní, už znovu veci fungujú po starom. Washington by mal Kyjevu opäť poskytovať aj spravodajské informácie.

Bezpečnostnú pomoc Trump Ukrajine zastavil po výmene názorov so Zelenským 28. februára v Oválnej pracovni.

„Verím, že Ukrajinci sú spokojní s tým, čo sa podarilo v Saudskej Arábii. Samozrejme, toto je len prvý krok k vyrokovaniu trvalej dohody. Okamžite však môžeme cítiť, že sa zlepšujú vzťahy medzi USA a Ukrajinou,“ reagovala pre Pravdu Sonia Mycaková z Centra pre európske štúdie na Austrálskej národnej univerzite.

„V posledných týždňoch to vyzeralo tak, ako keby Trumpova vláda preorientovala svoju zahraničnú politiku smerom od Európy a Ukrajiny k Rusku. To, čo Biely dom hovoril a robil, výrazne oslabilo pozíciu Kyjeva a na Zelenského Washington vyvíjal tlak, aby ho prinútil vyjednávať. Zdá sa, že stretnutie v Džidde reštartovalo vzťahy medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Obnovenie vojenskej pomoci a poskytovanie spravodajských informácií je pre Ukrajinu pozitívne. A je to pre ňu aj nevyhnutnosť, keďže pozastavenie americkej podpory priamo viedlo k tomu, že Kyjev zaznamenal civilné a vojenské obete a územné straty,“ vysvetlila Mycaková.

Putin v uniforme navštívil Kurskú oblasť

Dôležité je tiež, že dohoda medzi Washingtonom a Kyjevom posadila za jeden stôl Američanov a Európanov. Podľa televízie BBC, ktorá sa odvoláva na svoje zdroje, minulý týždeň poradca britského premiéra pre národnú bezpečnosť Jonathan Powell spolupracoval na príprave plánu prímeria s náprotivkom z USA Mikeom Waltzom a s nemeckými a francúzskymi predstaviteľmi. Podstatné je to preto, lebo Európania sú stále mimo hlavných rokovaní, ale predsa sa s nimi Američania aspoň do istej miery koordinujú. Je to úspech pre transatlantické vzťahy najmä v čase politického a ekonomického napätia medzi starým kontinentom a Spojenými štátmi. Včera začali USA uplatňovať 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie.

Dohoda z Džiddy zahnala Putina minimálne do istej miery do diplomatického kúta. Trump doteraz verejne obviňoval Zelenského, že sa s ním rokuje ťažšie ako s Ruskom a že nemá dostatočný záujem dosiahnuť mier. Ako však povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, loptička je teraz na strane Moskvy.

Trump sa možno už tento týždeň porozpráva so šéfom Kremľa. Podľa všetkého však bude Moskva hrať o čas, keďže zaznamenala dôležitý vojenský úspech. Všetko svedčí o tom, že Ukrajinci sa budú musieť stiahnuť z kurského regiónu, keď sa Rusom podarilo dobyť mesto Sudža. Kyjev tak stráca dôležitú kartu, ktorou mohol pri rokovaniach tlačiť na Moskvu.

Rusko sa zatiaľ k dohode z Džiddy vyjadrilo len opatrne. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Moskva očakáva informácie od Rubia a Waltza. Predtým je vraj predčasné čokoľvek komentovať. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová bolo priamejšia. "Vytváranie pozícií Ruska nie je založené na dohodách v zahraničí či na snahách niektorých zainteresovaných strán,“ citovala ju agentúra TASS.

Nemecké Mardery ničia Rusov a chránia Ukrajincov

Ruské ciele

Trump naznačil, že ak Rusko nebude súhlasiť s prímerím, USA budú pokračovať v podpore Ukrajiny, ale mnoho ľudí zomrie. Ako však uviedol portál Politico, ruskí predstavitelia sa netaja tým, že ich cieľom stále zostáva oslabiť ukrajinský štát a na Kyjev majú maximalistické požiadavky. „Robia si nároky na ešte viac územia, chcú obmedziť vojenské kapacity Ukrajiny a zabrániť tomu, aby tam boli nasadené zahraničné mierové jednoty. Obyčajné ukončenie bojov nie je konečným cieľom armády, ktorá začala inváziu,"napísalo Politico.

„Ukrajina by prímerím získala a potrebovala vyriešiť roztržku so Spojenými štátmi. Putin má teraz pred sebou ťažké rozhodnutie. Ak bude súhlasiť s prímerím, udrží si územie, ale nič mu negarantuje, že získa ďalšie veci, ktoré chce. Na druhej strane sa Kyjev môže oprávnene obávať, že pokoj zbraní Moskva iba využije na prezbrojenie a výcvik nových vojakov na ďalší útok,“ povedal pre Pravdu expert na postsovietsky priestor Paul D’Anieri z Kalifornskej univerzite.

„Otázka znie, či Rusko prijme prímerie a či ho bude dodržiavať. Moskva v minulosti bez mihnutia oka porušovala dohody. A ďalšou neznámou je, čo urobí Trump, ak Kremeľ s prímerím nebude súhlasiť. Biely dom tvrdí, že teraz musí konať Putin. Keď to však neurobí, zintenzívnia USA vojenskú podporu Ukrajiny alebo vyvinú iné formy tlaku na Moskvu, aby sa podriadila? Ako som vravela, v posledných týždňoch Trump pri mnohých príležitostiach verejne podporil pozíciu Ruska na úkor Ukrajiny. Spojené štáty v OSN nehlasovali za rezolúciu o ruskej agresii, nepodporili ju ani vo formáte G7, vládca Oválnej pracovne označil Zelenského za diktátora, čo nie je pravda, a obvinil Ukrajinu zo začatia vojny. Trump tiež uviedol, že Putin nerešpektoval prezidentov Joea Bidena a Baracka Obamu, ale s ním je to iné. A preto sa ešte raz pýtam, ak šéf Kremľa nie je pripravený pracovať s návrhom USA, čo urobí republikánsky vládca Oválnej pracovne,“ dodala Mycaková.

Ruská vojna proti Ukrajine trvá už od roku 2014, celoplošná invázia od 24. februára 2022.