Putin asi prijme ponuku na prímerie. Aké podmienky by si ale mohol určiť, aby Zelenskyj nakoniec nepristúpil na pokoj zbraní?

Putin v uniforme navštívil Kurskú oblasť Video Zdroj: Kremeľ

Po zverejnení návrhu prímeria sa dá oficiálna reakcia Kremľa zhrnúť týmito slovami: text si potrebujeme dôkladne preštudovať, pričom očakávame detailné informácie od amerických predstaviteľov. Putinov hovorca Dmitrij Peskov sa vyjadril v zmysle, že netreba nič unáhliť. V podstate ide o to, že ruský líder sa chce priamo porozprávať s niekým z tímu šéfa Bieleho domu. Agentúra Bloomberg uviedla, že už dnes má do Moskvy priletieť Trumpov vyslanec Steve Witkoff. V agende má síce Blízky východ, ale prezident USA ho začal využívať už aj v prípade snahy ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu.

Pripomeňme, že Putin už dlhší čas podmieňuje vyhlásenie prímeria ústupkami Zelenského, ktoré sú preňho absolútne neprijateľné. Ide hlavne o požiadavku, aby sa ukrajinskí vojaci stiahli zo všetkých území, ktoré okupuje ruská armáda, a zároveň o bezpodmienečné uznanie Krymu ako súčasti Ruskej federácie. Sú to podmienky, ktoré by fakticky znamenali totálnu kapituláciu Ukrajiny. Putin by takpovediac bral všetko a Zelenskyj celkom nič.

Ukrajinci si na Rusov pripravujú slovenské húfnice Zuzana 2 Video Ukrajinské manévre so slovenskými húfnicami Zuzana 2. Zdroj: Národná garda Ukrajiny

Miera ústretovosti môže odhaliť, či má ruský líder skutočný záujem urobiť prvý vážny krok k zastaveniu krvavých bojov, ktoré trvajú už viac ako tri roky. Možnosti sú dve. Prvá: Putin sa bude snažiť dosiahnuť vzájomne prijateľný kompromis. Druhá: povie síce, že chce prímerie, ale pravdou by bol opak, keby predstavil vlastné podmienky, o ktorých vopred veľmi dobre, že budú neprijateľné.

Aké manévrovanie sa teda dá očakávať z Kremľa? „Moskva by mohla požiadať o zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu," poznamenala agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z Putinovho prostredia. V takom prípade by bola táto žiadosť asi adresovaná nielen Washingtonu, ale aj európskym spojencom Zelenského.

Dá sa predpokladať, že Putin predostrie viacero požiadaviek, medzi ktorými by sa mohol objaviť aj tlak na zmäkčenie protiruských sankcií. Ak sa pustíme do špekulácie, že by prímerie naozaj nechcel, ale tváril by sa, že oň stojí, mohol by prísť s takými vecami, o ktorých už teraz vie, že podporovatelia Ukrajiny v Európe by ich určite neakceptovali. Časť viny by zvalil na nich, ďalšiu zodpovednosť na Zelenského s tým, že by sa vynasnažil nenahnevať nepredvídateľného Trumpa, ktorý dokáže zúriť, keď sa mu zdá, že niekto jeho dobrý úmysel sabotuje.

Bývalý námestník ruského ministerstva zahraničných vecí Boris Borisov sa nazdáva, že v Kremli budú súhlasiť s návrhom pozastaviť boje, ale… Ale Putin oznámi svoje podmienky prímeria. „Povedať nie, neprijímame, to je zlá diplomacia. Dobrá diplomacia je povedať: ‚Och, áno, mierový plán, veľmi sme radi, vítame akýkoľvek mierový plán, sme za mier, za prerušenie paľby, ale existuje niekoľko otázok, ktoré potrebujeme riešiť.‘," povedal Borisov pre ruský denník Pravda. Priklonil sa k názoru, že Putin si stanoví podmienky, ktoré Zelenskyj odmietne prijať. Spomenul žiadosť, aby sa Ukrajinci stiahli z území, ktoré obsadili ruskí vojaci.

Skutočné úmysly Putina môže odkryť aj pružnosť, s akou by hľadal cestu k dohode spolu s Trumpom a so Zelenským, respektíve aj s európskymi spojencami Ukrajiny, keby aj od nich niečo chcel v podobe ústupkov. Môže sa teda stať, že vyjadrí všeobecný súhlas s prímerím, ale začne naťahovať čas vedúci k podpisu dohody, aby nakoniec základný návrh zostal len zdrapom papiera.

Čítajte aj Kaliňák vyzval Rusko, aby prijalo návrh prímeria na Ukrajine. Blanár: Moskva by mala konať

Po predpokladanej debate Putina s Witkoffom by malo byť jasnejšie vo veci, ale zásadnú reakciu z Kremľa sa možno dozvieme až o niečo neskôr. Viaceré médiá (vrátane ruských) informovali, že už tento piatok by mal Putin telefonovať s Trumpom. S prihliadnutím na časté extrémne reakcie prezidenta USA je možné, že šéfa Kremľa potom označí za mierotvorcu alebo, naopak, uvidí v ňom zloducha, ktorý si želá, aby naďalej tiekla krv.