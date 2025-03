Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň predstavila plán, ktorý by mal sprístupniť až 800 miliárd eur na posilnenie európskej obranyschopnosti a na okamžitú pomoc Ruskom napadnutej Ukrajine. Súčasťou programu je okrem iného návrh na uvoľnenie rozpočtových pravidiel Európskej únie s cieľom umožniť členským štátom zvýšiť investície do obrany bez postihu za nadmerný deficit rozpočtu a tiež nové spoločné pôžičky vo výške 150 miliárd eur.

EÚ tento plán oznámila v súvislosti s obavami, že Európa si už nemôže byť istá tým, že jej Spojené štáty budú naďalej poskytovať vojenskú obranu. Podľa Zacharovovej ide o „podnecovanie vojny na európskom kontinente“. Obvinila európskych politikov, že šíria nepravdivé správy o údajnej ruskej hrozbe. „Ide o úmyselne vymyslený príbeh vychádzajúci z rusofóbie, ktorú propagujú neschopní bruselskí úradníci“.

Zacharovová zopakovala, že Rusko za neprijateľné považuje rozmiestnenie vojakov cudzích krajín na Ukrajine „pod akoukoľvek vlajkou“. Považovalo by to za zapojenie týchto krajín do konfliktu a odpovedalo by všetkými dostupnými prostriedkami, varovala hovorkyňa ruskej diplomacie.

O možnosti vyslať na Ukrajinu mierovú misiu, ktorá by dohliadala na dodržiavanie prípadného pokoja zbraní, hovoria Británia a Francúzsko.

Faktom je, že tento rok ruská armáda počíta s výdavkami, ako nikdy za posledných 30 rokov. Ruský vodca Vladimir Putin schválil vlani rozpočtové plány na rok 2025, ktoré zvýšia vojenské výdavky na rekordnú úroveň. Na národnú obranu bude vyčlenených približne 32,5 % rozpočtu, čo predstavuje 13,5 bilióna rubľov. To je nárast z 28,3 % v roku 2024.

„Je to suma, ktorá dosahuje úroveň v období Sovietskeho zväzu," poznamenala agentúra AFP. Počas viac ako troch desaťročí existencie samostatnej Ruskej federácie ide o historicky najvyšší objem peňazí pre ozbrojené sily.

Šokujúci údaj v návrhu rozpočtu ešte silnejšie udrie do očí, keď sa prirátajú náklady na vnútornú bezpečnosť. Potom je výsledná suma 41,5 bilióna rubľov, čo vychádza až na 40 percent všetkých plánovaných výdavkov Ruska v tomto roku.