Ukrajine sa minuli americké balistické strely ATACMS

Agentúre AP to v stredu pod podmienkou zachovania anonymity povedali nemenovaný americký činiteľ a ukrajinský poslanec, ktorý je členom obranného výboru ukrajinského parlamentu. S nasadením týchto striel, ktoré majú dosah až 300 kilometrov, Ukrajina dokázala zasahovať ciele na území Ruska.

ATACMS a stovky dronov udreli na ruské regióny: Plamene pohltili základňu Engels, rafinériu aj zásobníky plynu Video

Americký činiteľ uviedol, že Washington poskytol Kyjevu menej ako štyri desiatky týchto striel a že ukrajinskej armáde došli koncom januára. Vysoko postavení americkí činitelia aj bývalý minister obrany Lloyd Austin dávali v minulosti najavo, že Spojené štáty Kyjevu poskytnú len obmedzený počet striel ATACMS a že ukrajinskí spojenci v NATO sa domnievajú, že iné zbrane sú pre Ukrajinu v jej obrane pred ruskou agresiou hodnotnejšie.

Server Ukrajinska pravda pripomína, že americký denník The New York Times vlani 17. novembra napísal, že vtedajší americký prezident Joe Biden dal Ukrajine súhlas používať strely ATACMS na útoky na ruské územie. Ukrajinská armáda taký úder podnikla o dva dni neskôr a niekoľko dní nato sa objavili informácie o tom, že nimi bolo zasiahnuté vojenské letisko v ruskej Kurskej oblasti. Terajší prezident USA Donald Trump ešte pred januárovým nástupom do Bieleho domu dal najavo, že rozhodne nesúhlasí s povolením, aby Ukrajinci útočili na ciele vo vnútri Ruska s nasadením amerických zbraní, ako sú strely ATACMS.