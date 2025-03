Merkelová odmietla, že by sa snažila zatajiť pôvod covidu. Tajné informácie však stopla

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla, že by sa snažila zatajiť informácie o pôvode koronavírusu, ktorý pred piatimi rokmi spôsobil pandémiu covidu-19. Nemecké denníky Süddeutsche Zeitung (SZ) a Zeit v stredu uviedli, že sa Spolková spravodajská služba (BND) prikláňa k tomu, že vírus SARS-CoV-2 unikol pri nehode z čínskeho laboratória. Svoje poznatky pritom už v roku 2020 odovzdala kancelárke, ktorá sa ich podľa tvrdení médií rozhodla nezverejniť.

Podľa stredajších článkov denníkov SZ a Zeit tajná služba BND dospela k názoru, že koronavírus unikol z čínskeho laboratória vo Wu-chane. Podľa nej bol pritom vírus vytvorený umelo na základe experimentálnej manipulácie s existujúcim vírusom. Laboratórna hypotéza bola podľa médií nemeckej vláde predložená už v roku 2020 ako pravdepodobná z 80 až 95 percent. Informáciu dostala Merkelová a neskôr aj jej nástupca Olaf Scholz. Údajne ale chceli zabrániť zbytočnej panike aj diplomatickej kríze vo vzťahoch s Čínou, a preto ju utajili.

Na žiadosť denníka Der Tagesspiegel o reakcii kancelária bývalej kancelárky uviedla, že Merkelová „úplne zásadne odmieta vo vašej otázke formulovanú výhradu“. Merkelová bola kancelárkou v rokoch 2005 až 2021. Scholz sa už v stredu k článkom odmietol vyjadriť. Hovorkyňa jeho vlády iba uviedla, že kabinet vzal správy z médií na vedomie, k spravodajskej činnosti sa ale nebude vyjadrovať. K správe sa odmietla vyjadriť aj BND.

V utorok uplynulo päť rokov odo dňa, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila pandémiu covidu-19. Koronavírus SARS-CoV-2 sa začal šíriť v Číne na konci roka 2019, ohniskom bolo práve mesto Wu-chan. Postupne sa vírus rozšíril po celom svete. Od začiatku šírenia vírusu sa diskutovalo, či sa na človeka preniesol zo zvieraťa na trhovisku vo Wu-chane, alebo či unikol z laboratória. Druhý variant čínska vláda vehementne odmieta. Podľa spoločnej štúdie vedcov z Číny a WHO sa vírus preniesol na človeka pravdepodobne zo zvierat, a to prostredníctvom obchodu s divoko žijúcimi druhmi.

Väčšina amerických spravodajských služieb dospela k záveru, že koronavírus nebol geneticky upravený, ale stále nie je úplne jasné, ako pandémia vznikla. Analýza tajných služieb zverejnená v roku 2023 uvádza, že je možný buď laboratórny, alebo prírodný pôvod. Žiadna americká federálna agentúra sa nedomnieva, že vírus, ktorý spôsobuje covid-19, bol vytvorený ako biologická zbraň. Tento rok v januári americká Ústredná spravodajská služba (CIA) dospela k záveru s „nízkou mierou istoty“, že je pravdepodobnejší pôvod pandémie covidu-19 súvisiaci s výskumom ako jeho prirodzený pôvod.

Koronavírus vyvoláva ochorenie covid-19 s príznakmi chrípky. Iba u niektorých pacientov vedie k rozvoju vírusového zápalu pľúc, ktorý môže vyústiť až do zlyhania dýchania. Od začiatku roku 2020 bolo zaznamenaných podľa údajov serveru Ourworldindata.org viac ako sedem miliónov úmrtí súvisiacich s koronavírom SARS-CoV-2. Celkom sa nakazilo vrátane reinfekcií na 777 miliónov ľudí. Oficiálne čísla sú však podľa WHO podhodnotené, podľa odhadov organizácie počet obetí pandémie môže byť dvakrát až trikrát vyšší.