Rana pre Trumpov a Muskov plán. Sudca nariadil Bielemu domu vrátiť funkciu tisíckam vládnych zamestnancov

Sudca uviedol, že o výpovediach rozhodoval personálny úrad, ktorý na to nemal právomoc. Rozhodnutie zasadilo zatiaľ najväčšiu ranu úsiliu prezidenta Trumpa a jeho poradcu Elona Muska o drastické zredukovanie federálnej správy, píšu tlačové agentúry.

Okresný sudca v San Francisku William Alsup nariadil ministerstvám pre záležitosti veteránov, obrany, poľnohospodárstva, energetiky, vnútra a financií, aby znovu prijala zamestnancov v skúšobnej dobe, ktorí boli vo februári prepustení na základe nariadenia Úradu pre personálne riadenie (OPM). Podľa sudcu DAL OPM, ktorý dohliada na personálne otázky naprieč vládou, ministerstvám neoprávnene pokyn hromadne prepúšťať zamestnancov, hoci na to nemal právomoc.

Sudca ministerstvám nariadil, aby do siedmich dní podala správu so zoznamom zamestnancov a aby u každého uviedla, akým spôsobom bol súdny príkaz splnený.

Právnici vlády tvrdili, že hromadné prepúšťanie bolo v súlade so zákonom, pretože jednotlivé úrady preskúmavali a určovali, či sú zamestnanci v skúšobnej dobe spôsobilí na ďalší výkon svojho zamestnania. Alsup však ich argumentácii neveril.

„Je to smutný deň, keď naša vláda prepustí dobrého zamestnanca s tým, že je to kvôli jeho výkonu, aj keď dobre vie, že to je lož,“ povedal Alsup. Toho vymenoval do funkcie prezident Bill Clinton, zvolený za Demokratickú stranu.

Zamestnanci v skúšobnej dobe majú zvyčajne odpracované menej ako jeden rok na svojich súčasných pozíciách, hoci niektorí z nich vo federálnej sfére pracujú mnoho rokov. Majú menšiu pracovnú ochranu ako ostatní vládni zamestnanci, ale všeobecne môžu byť prepustení len pre problémy s výkonom.

Ďalším 16 vládnym agentúram uvedeným v žalobe, ktorú podala skupina odborov a organizácií, sudca nenariadil, aby zamestnancov opätovne prijali, ale uviedol, že bezodkladne vydá písomné rozhodnutie, ktoré by mohlo dnešné rozhodnutie rozšíriť. Medzi žalobcami je napríklad Americká federácia vládnych zamestnancov, ktorá zastupuje 800 000 federálnych pracovníkov.

Prepúšťanie pracovníkov v skúšobnej dobe sa pripravovalo od prvého dňa Trumpovho nástupu do úradu, keď úradujúci šéf OPM rozoslal všetkým agentúram obežník, v ktorom im nariadil, aby zostavili zoznam všetkých svojich pracovníkov v skúšobnej dobe a poslali ho úradu. V liste z 20. januára bolo uvedené, že je jednoduchšie prepustiť týchto zamestnancov.

Federálne úrady dnes majú podľa skoršieho nariadenia Trumpovej administratívy predložiť plány na druhú vlnu hromadného prepúšťania a zníženia svojich rozpočtov.