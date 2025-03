Orbán: O členstve Ukrajiny v EÚ nemôžu rozhodnúť bruselskí byrokrati

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video

Podľa slov Orbána predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že Ukrajina by sa mala stať členom EÚ najneskôr do roku 2030, teda v nadchádzajúcich rokoch, avšak to by zruinovalo Maďarov. Premiér tiež pripomenul, že na rozdiel od Maďarska všetky ostatné členské štáty EÚ podporujú pokračovanie vojny na Ukrajine.

O členstve Ukrajiny v Únii musia rozhodovať aj Maďari, pretože na to majú právo, podčiarkol Orbán. „Na druhej strane by Srbsko mohlo byť prijaté do EÚ už zajtra, rovnako ako Čierna Hora a Severné Macedónsko,“ dodal maďarský ministerský predseda.