VIDEO: Ukrajinský dron dopadol blízko trasy, ktorou jazdí Putin do Kremľa

Moskva a Moskovská oblasť sa v noci na piatok opäť stali terčom dronového útoku, pri ktorom boli podľa ruskojazyčného servisu BBC poničené obytné domy. Podľa bývalého poradcu ukrajinského ministra vnútra Antona Heraščenka jeden dron dopadol blízko trasy, ktorou údajne jazdí ruský prezident Vladimir Putin do Kremľa. Tieto informácie nemožno bezprostredne nezávisle overiť.

Ukrajinský dron dopadol blízko trasy, ktorou jazdí Putin do Kremľa Video Zdroj: @Telegram/Mash @Gerashchenko_en

„Sily protivzdušnej obrany ministerstva obrany odrazili útok štyroch dronov letiacich na Moskvu. Na mieste pádu trosiek pracujú záchranné zložky,“ napísal na Telegrame starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Telegramový kanál Astra uviedol, že štyri drony Rusi zostrelili v širšej moskovskej aglomerácii: dva drony nad Balašichou, ktorá sa nachádza asi 25 km východne od Moskvy, ďalší bezpilotník pri meste Železnodorožnyj vzdialenom od Moskvy 20 kilometrov a štvrtý v meste Vodnoje.

Ďalší dron dopadol priamo do Moskvy, konkrétne do štvrte Dorogomilovo, ako uviedol telegramový kanál Mash. Podľa Heraščenka práve touto oblasťou obvykle prechádza Putin, keď mieri do Kremľa, všíma si portál novinky.cz.

Heraščenko na sieti X zverejnil mapu, ktorá ukazuje dve miesta dopadu ukrajinských dronov. Terč na východnej strane Moskvy predstavuje štvrť Dorogomilovo, kým ten na juhu úder na Vidnoje.

O údere pri Dorogomilovom, konkrétne na ceste Rezernyj Projezd, informovala aj štátna agentúra TASS. Podľa nej trosky dronu poškodili jeden z bytov obytného domu.

Čítajte viac Americké atómovky v Európe zostanú, vojakov USA však bude menej

Reuters podotýka, že ruské úrady sa nezmienili o tom, že za útokmi stojí Ukrajina, proti ktorej Rusko viac ako tri roky vedie vojnu. V noci na utorok armáda napadnutej krajiny podnikla doteraz najrozsiahlejší dronový útok proti Rusku. Pri ňom v Moskovskej oblasti prišli o život traja ľudia.

Vo štvrtok večer v ruskom hlavnom meste o prímerí vo vojne na Ukrajine rokoval splnomocnenec šéfa Bieleho domu Steve Witkoff.

Čítajte viac Putin vyslal Trumpovi signály o možnom prímerí. Kremeľ hovorí o opatrnom optimizme

V noci na piatok útočili aj Rusi. V Charkovskej oblasti v obci Zoločiv drony dvakrát po sebe udreli na nemocnicu. Okrem toho Rusi útočili aj priamo na Charkov, kde utrpelo zranenia sedem ľudí, z toho štyri deti.