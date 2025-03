Fico a Orbán vydupali vyškrtnutie štyroch mien zo sankčného zoznamu

Členské štáty Európskej únie sa zhodli na predĺžení sankcií proti ruským a bieloruským občanom a firmám, oznámili ČTK diplomatické zdroje. Nakoniec sa podarilo nájsť kompromis, zo zoznamu podľa bruselských médií zmizli štyri mená a Maďarsko aj Slovensko tak stiahli svoju blokáciu. Bez dohody by sankcie vypršali v sobotu 15. marca, musia sa predlžovať každých šesť mesiacov. Teraz teda boli predĺžené do 15. septembra.

Podľa informácií ČTK na sankčnom zozname zostali ruskí miliardári Michail Fridman aj Ališer Usmanov, čo požadovala aj Česká republika. Médiá s odvolaním sa na diplomatické zdroje informujú, že po tlaku Budapešti a Bratislavy zmizli zo sankčnej listiny tri mená: Miliardár Vjačeslav Moše Kantor, ruský minister športu a šéf ruského olympijského výboru Michail Degťarjov a Usmanova sestra Gulbahor Ismailovová.

Štvrtým vyškrtnutým človekom je biznismen Vladimir Raševskij, ktorý úniové sankcie proti svojej osobe úspešne napadol na súde EÚ. Zo zoznamu zmizli aj mená troch ďalších ľudí, ktorí už zomreli. Ďalších päť ľudí vrátane Fridmana a Usmanova, ktorých vyňatie zo sankcií požadovala Budapešť, na listine zostalo.

Na úniovom sankčnom zozname je teraz viac ako 2400 ľudí a subjektov so zmrazeným majetkom a zákazom cestovania; dôvodom pre uloženie sankcií bol podľa EÚ ich podiel na narúšaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Sankcie musia schváliť jednomyseľne všetky členské štáty Európskej únie.

Maďarsko, ktorého premiér Viktor Orbán je v únii považovaný za spojenca ruského vodcu Vladimira Putina, sa k protiruským postihom stavia odmietavo dlhodobo. Podľa diplomatov citovaných médiami je však v posledných týždňoch vo svojich postojoch ráznejší vďaka prístupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa k Putinovi stavia ústretovejšie ako k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

Budapešť v januári blokovala aj predĺženie ekonomických sankcií voči Rusku, teda najrôznejších obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa rovnako musia predlžovať každých šesť mesiacov. Tieto sankcie by bez dohody vypršali 31. januára a hrozilo tak, že by prestali platiť všetky sektorové obmedzenia obsiahnuté v schválených sankčných balíkoch. Zároveň by to znamenalo uvoľnenie zmrazených ruských aktív držaných v Belgicku. Nakoniec Budapešť ustúpila, keď od Európskej komisie získala uistenie týkajúce sa „budúcej energetickej bezpečnosti Maďarska“. Členské štáty sa tak na predĺžení týchto sankcií zhodli 27. januára.

