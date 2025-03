Trump žiada Putina, aby ušetril obkľúčených ukrajinských vojakov: Šanca na koniec vojny je veľmi dobrá

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video

„Ale v tejto chvíli sú tisícky ukrajinských vojakov úplne obkľúčené ruskou armádou a sú vo veľmi zlej a zraniteľnej pozícii. Silne som apeloval na prezidenta Putina, aby boli ich životy ušetrené. Išlo by o hrozný masaker, neslýchaný od druhej svetovej vojny,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Ukrajinské jednotky sa v uplynulých dňoch dostali pod silný tlak ruskej armády predovšetkým v ruskej Kurskej oblasti. Rusko vo štvrtok oznámilo, že prevzalo kontrolu nad Sudžou – najväčším mestom, ktoré Ukrajina počas svojej viac než polročnej ofenzívy v Kurskej oblasti obsadila.

Nie je jasné, či Trump požiadal Putina priamo, alebo sprostredkovane. Peskov dnes povedal, že ruská a americká strana budú o načasovaní telefonátu medzi Putinom a Trumpom ešte len rokovať, keď Witkoff šéfovi Bieleho domu odovzdá informácie o rozhovoroch v Moskve.

Putin vo štvrtok neskoro večer rokoval s americkým osobitným splnomocnencom Stevom Witkoffom o americkom návrhu na 30-dňové prímerie na Ukrajine a vypočul si informácie o názoroch amerických činiteľov na Ukrajinu. Putin cez Witkoffa vyslal Trumpovi signály týkajúce sa možného prímeria vo vojne na Ukrajine, povedal dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého existujú dôvody na mierny optimizmus.

Putin vo štvrtok povedal, že Rusko s návrhmi na zastavenie bojov na Ukrajine súhlasí, ale „vychádza z predpokladu, že prímerie by malo viesť k trvalému mieru a odstrániť základné príčiny krízy“. Trump neskôr označil Putinove vyjadrenia za sľubné, ale neúplné.

Trump v ďalšom piatkovom príspevku na Truth Social obvinil administratívu svojho predchodcu Joea Bidena z krokov, ktoré podľa neho viedli k výraznému zhoršeniu vzťahov medzi USA a Ruskom.

„Krivák Joe Biden nás dostal do skutočnej ‚šlamastiky‘ s Ruskom (a so všetkým ostatným!), ale ja nás z nej dostanem,“ prisľúbil Trump.

Okrem iného zopakoval, že keby bol v rokoch 2017 až 2020 stál na čele Spojených štátov on a nie Biden, na Ukrajine by nikdy nevypukla vojna a militantné hnutie Hamas by 7. októbra 2023 nenapadlo Izrael.

Na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko, podľa Trumpa „zbytočne zahynuli milióny“ ľudí a v prípade, že nebude uzavreté prímerie a mierová dohoda, prídu o život ďalší.

Za najtrápnejší deň v histórii Spojených štátov krajiny americký prezident označil 30. august 2021, keď USA dokončili sťahovanie svojich vojakov z Afganistanu. To Trump nariadil ešte počas svojho prvého funkčného obdobia, dokončené bolo za Bidena. Trump tvrdí, že sťahovanie sa mohlo vykonať s hrdosťou a pre USA mohlo predstavovať „chvíľu slávy“, keby bol býval prezidentom v tom čase on.