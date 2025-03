Shutdown nateraz nehrozí. Americký senát schválil financovanie federálnej vlády do konca septembra

Senát Spojených štátov dnes schválil návrh zákona, ktorý zabezpečuje federálnej vláde financovanie do 30. septembra, teda do konca amerického fiškálneho roka. Informovala o tom agentúra Reuters. Návrh teraz musí podpísať americký prezident Donald Trump. Ak by Senát návrh neschválil, vláda by nemala od polnoci miestneho času (od soboty 05.00 SEČ) peniaze na svoj chod.