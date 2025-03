Musk chystá už v roku 2026 misiu na Mars

Najskôr na Mesiac? Očakávaná vesmírna misia Artemis 1 (archívne video) Video Zdroj: NASA

Na sieti X to v sobotu ráno SEČ napísal Elon Musk, ktorý SpaceX založil. Musk poznamenal, že ľudia by na červenej planéte mohli pristáť už na konci tohto desaťročia, hoci rok 2031 považuje za pravdepodobnejší.

„Ak pristátie (s robotom) pôjde dobre, budeme môcť začať s pristátiami s ľuďmi už v roku 2029, aj keď 2031 je pravdepodobnejšie,“ napísal Musk.

Musk už skôr povedal denníku The New York Times, že SpaceX chce v roku 2026 vyslať na Mars päť lodí Starship bez posádok. Ak misia uspeje a lode v poriadku pristanú, mohli by podľa tohto Muskovho vyjadrenia prví ľudia na Mars odletieť už v roku 2028.

Lode Starship, s ktorými chce Musk kolonizovať Mars a ktoré majú v budúcnosti do vesmíru dopraviť až 100 ľudí, si americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vybral aj pre pristátie astronautov na Mesiaci v rámci programu Artemis.

Americké médiá dlhodobo špekulujú, že americký prezident Donald Trump by pod Muskovým vplyvom mohol zmeniť priority kozmického výskumu a uprednostniť let na Mars pred návratom na Mesiac. Program Artemis je pritom považovaný za akýsi odrazový mostík pre budúce marsovské misie.