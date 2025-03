Trump podpísal zákon o rozpočte do septembra, ktorým odvrátil tzv. shutdown

Americký prezident Donald Trump podpísal v sobotu zákon o financovaní vlády do konca septembra. Odvrátil tak tzv. shutdown, ktorý by ochromil činnosť vládnych úradov a spôsobil dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov. Oznámil to Harrison Fields z tlačového oddelenia Bieleho domu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.