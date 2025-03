Trump má problém s drahými vajcami, Američania mu už pri ekonomike neveria

Cena vajec bol jeden z dôvodov, pre ktorý si Američania vlani v novembri vybrali za prezidenta republikána Donalda Trumpa. Mnohé iné hospodárske ukazovatele svedčili v prospech Kamaly Harrisovej, keďže to bol jej demokratický šéf Bieleho domu Joe Biden, ktorý po covidovej pandémii pomohol rozbehnúť ekonomiku USA. No infláciu viditeľnú na tom, koľko stáli vajcia, cítili všetci voliči. Najmä keď jej vplyv do extrémov nafukoval Trumpov tábor a veľká časť médií.

Vajcia z Mexika

Republikán však teraz čelí podobnému problému. Nie je prekvapujúce, že Trumpovi sa takmer po dvoch mesiacoch v úrade veľmi nedarí znižovať ceny potravín. Rovnako ako nevyriešil ruskú vojnu proti Ukrajine za 24 hodín.

„Vajcia sú také drahé, že ich ľudia pašujú z Mexika. Je to ďalší znak toho, ako ďaleko sú spotrebitelia ochotní zájsť v boji s prudko rastúcimi cenami,“ napísal americký denník Wall Street Journal.

V Mexiku Američania zaplatia za vajcia asi o dve tretiny menej v porovnaní s nákupom v USA. Tucet stojí približne dva doláre, v Amerike to bolo vo februári priemerne 5,90. No výnimkou nebol ani nákup za 10 dolárov.

„Za prudkým nárastom cien je vtáčia chrípka, ktorá zdecimovala chovy sliepok v USA, hoci v posledných dňoch ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že dodávky fungujú lepšie a veľkoobchodné ceny sa znižujú, keďže epidémia sa zmiernila,“ pripomenul Wall Street Journal.

Medzitým však Dánska asociácia producentov vajec uviedla, že Washington zisťuje, či nordická krajina a ďalšie európske štáty môžu do Ameriky vyvážať vajcia. Informovala o tom agentúra Reuters.

Pre Trumpovu vládu je to trochu paradoxná situácia. Mexiku sa vyhráža v súvislosti s pašovaním drog a migrantmi, ale zrazu sa objavil problém s nelegálnym prevozom vajec. A od Dánska chce Trump Grónsko. Ale aj vajcia.

Reakcie voličov

Voliči už reagujú na oslabenie akciových trhov, chaos sprevádzajúci zavádzanie ciel a prepúšťanie federálnych zamestnanov a vládne škrty Elona Muska. Tie sa zjavne týkajú najmä vecí, ktoré sa nepáčia krajnej pravici, no nemajú takmer nič spoločné s lepším spravovaním štátu.

Väčšina Američanov, približne 57 percent, si myslí, že prezident Trump je vo svojich krokoch príliš nevypočítateľný, keď sa usiluje meniť ekonomiku. Vyplýva to z prieskumu Reuters/Ipsos.

Podľa výskumu televízie CNN, ktorý robila agentúra SSRS, 56 percent opýtaných nesúhlasí s Trumpovým prístupom k riadeniu hospodárstva, kým 44 percent ho schvaľuje. Záporný rozdiel 12 bodov je pre republikána najhorší v histórii prieskumov CNN, ktoré sa týkajú ekonomiky.

A do tretice. „Sedem týždňov po tom, čo prezident Trump začal svoje druhé funkčné obdobie v Oválnej pracovni, 42 percent voličov schvaľuje spôsob, akým zvláda svoju prácu, zatiaľ čo 53 percent s ním nesúhlasí. S jeho prístupom k ekonomike je spokojných 41 percent respondentov a 54 percent ho odmieta,“ píše sa v analýze prieskumu, ktorý zorganizovala Quinnipiac University v Connecticute. Vo výskume 60 percent Američanov negatívne hodnotí kroky Muskovho úradu DOGE a 36 percent ich podporuje.

„Väčšinu Američanov nezaujíma fašizmus alebo strata práv. Prezidentské voľby to potvrdili. Záleží im na cene vajec. Tu má Trump problémy. Republikáni do leta potopia ekonomiku,“ reagoval na sociálnej sieti Bluesky na nálady voličov demokratický komentátor Wajahat Ali.

Bude Trump reagovať na stratu popularity, ktorá nikdy nebola veľmi vysoká, ešte extrémnejšími krokmi, ktoré tešia najmä jeho najradikálnejších stúpencov? Republikáni majú väčšinu v Kongrese a demokrati im teraz dopriali dôležitú výhru, keď desiati z nich podporili v Senáte zákon, ktorý do septembra rieši financovanie federálnej vlády.

Časť opozície na to pristúpila, hoci Musk hlava-nehlava osekáva štátne inštitúcie a Biely dom ruší prakticky všetky programy týkajúce sa demokracie či slobody médií. Ukážkou toho je, ako v podstate ukončil financovanie desaťročia fungujúcich projektov, ako sú Hlas Ameriky či Rádio Slobodná Európa.

V oblasti migrácie Trump vytiahol zákon z 18. storočia, ktorý bez akéhokoľvek justičného procesu umožňuje deportovať ľudí bez amerického občianstva. Legislatíva sa týka vojnových časov a doteraz ju využili len tri razy v histórii. Trump vyhlásil, že zákon má zastaviť aktivity venezuelského gangu Tren de Aragua, ktorý vraj spustil inváziu proti Amerike. Uplatňovanie legislatívy už stopol federálny sudca, ale kritici prezidenta tvrdia, že republikán chce dosiahnuť, aby mohol bez obmedzení vyhostiť z USA každého, kto sa mu nepáči.

Okrem toho to vyzerá tak, že Biely dom justičné rozhodnutie nerešpektoval. Deportoval stovky ľudí, hoci sudca nariadil, že lietadlá s nimi sa musia vrátiť do USA. Vyhostených podľa televizie CNN prevzal Salvádor, ktorý za to dostane šesť miliónov dolárov.

Zdá sa, že trumpovci sa justícii otvorene vysmievajú. Salvádorský prezident Nayib Bukele na sociálnej sieti Twitter (X) reagoval slovami – hops… neskoro – na článok, že súd pozastavil deportácie. Vyjadrenie hlavy štátu zdieľal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a Musk k nemu pripojil smajlíka.

Ako dlho to Trumpovi vydrží?

„Trumpova Amerika sa už nešmýka, ale voľne padá smerom k tyranii. Prezident sa usiluje vystrašiť nielen zákonodarcov, ale každý sektor spoločnosti, ktorý sa ho odváži kritizovať alebo ho brať na zodpovednosť,“ napísal už pred niekoľkými týždňami v komentári Larry Diamond, expert na výskum demokracie zo Stanfordovej univerzity.

„Je to šialené. Myslím si, že Larry má pravdu. Veď sa na to pozrite. Šéf FBI Kash Patel je konšpirátor. Pentagon riadi moderátor rannej šou z Fox News Pete Hegseth. Ale skúsim ponúknuť aj nádej, aby sme neboli príliš negatívni,“ povedal pre Pravdu Tom Nichols, emeritný profesor národnobezpečnostných štúdií na US Naval War College, ktorý píše pre známy magazín The Atlantic.

„Trump vo voľbách dosiahol jedinú vec, ktorú naozaj chcel, teda to, že nepôjde do väzenia. Teraz sa veľmi zameriava na svoje osobné projekty pomsty a v podstate povedal ďalším ľuďom vo vláde, aby sa zabávali so svojimi vecami. Ale môže sa stať, že Musk Trumpa strápni alebo naštve dostatočný počet republikánov. A myslím si, že aj veľa Američanov môže zmeniť názor na mnohé veci, keď si uvedomia, že to, s čím rátali, že bude fungovať, už nefunguje. Prepustenie veľkého počtu federálnych zamestnancov poškodzujete aj štáty, ktoré volili Trumpa. Je veľmi zložité robiť nejaké predpovede, ale takto nie je možné riadiť krajinu. Nevydrží to ani pol roka. Dokonca aj veci, ktoré Trump chce urobiť, nech je to čokoľvek, mu už nemusia dobre fungovať. Prezidenti, či sa im to páči, alebo nie, sa v skutočnosti spoliehajú na inštitúcie a byrokraciu, keď chcú niečo dosiahnuť,“ vysvetlil Nichols.