Komu Trump prisúdi najväčšiu atómovú elektráreň v Európe? Putinovi by pomohla na Kryme, jej strata by Zelenského zabolela

Má štvornásobne väčší výkon v porovnaní s jadrovou elektrárňou Mochovce, patrí jej európske prvenstvo a zmestí sa do prvej desiatky rebríčka na celom svete. Reč je o Záporožskej atómovej elektrárni (ZAE), ktorá sa nachádza ukrajinskom území obsadenom ruskou armádou. Podarí sa Kyjevu získať ju späť pod svoju kontrolu alebo fakticky zostane Moskve ako vojnová korisť? V Bielom dome možno už majú predstavu, ako by to malo dopadnúť. Od zámeru k budúcej realite však vedie cesta, ktorá nemusí mať konca.

Prezident USA sa pred niekoľkými dňami zmienil, že návrh mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou by mal obsahovať územné ústupky napadnutého štátu. Samozrejme, že ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj chce zabrániť takému scenáru, no podľa Donalda Trumpa bude musieť urobiť aj ťažké rozhodnutia. Šéf Bieleho domu je už aj viac-menej konkrétny: „Hovoríme o elektrárni, viete, o veľkej elektrárni, kto dostane elektráreň a kto získa to a to," vyhlásil Trump. Nepovedal síce priamo, že ide o tú, ktorá sa nachádza v Záporoží, ale žiadnu inú nemohol mať na mysli. Jednoznačne hovoril o elektrárni na ľavom brehu rieky Dneper pri meste Enerhodar.

ZAE postavili ešte v období Sovietskeho zväzu, prvý reaktor spustili do prevádzky v roku 1984. Jej celkový inštalovaný výkon je 6¤000 MW (v prípade Mochoviec je to necelých 1¤500 MW), čo znamená, že ide o najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe. S čistým výkonom 6×950 MW ja piata najväčšia na svete. Tieto údaje ju predurčili, aby pred ruskou inváziou zohrávala kľúčový význam v energetike Ukrajiny. Vyrábala viac ako polovicu elektriny z jadra v celom štáte, jej celkový podiel na pokrytí domácej spotreby elektrickej energie bol viac ako pätinový. Rusi ovládli ZAE na začiatku marca 2022, odvtedy sa nič nezmenilo. S prihliadnutím na uvedené fakty Zelenskyj považuje návrat tejto atómovej elektrárne do ukrajinských rúk za jednu zo svojich priorít.

V blízkosti elektrárne si Rusi vytvorili sklady so zásobami zbraní a munície. Pre svoj arzenál si našli bezpečné miesto, pretože veľmi dobre vedia, že Ukrajinci by naň nezaútočili. Riskovali by totiž jadrovú katastrofu. Najväčšia atómová elektráreň v Európe od roku 2022 nevyrába elektrinu, čo znamená, že v prevádzke sa nenachádza ani jeden zo šiestich blokov. Zamestnanci sa starajú iba o nevyhnutné chladenie reaktorov.

Rusi napriek tomu, že noha ich vojaka vstúpila na územie cudzieho štátu, tvrdia, že ZAE už patrí im. „Táto elektráreň je dedičstvom Zväzu sovietskych socialistických republík a Rusko je nástupnícky štát Sovietskeho zväzu. Elektráreň sa nachádza na ruskom území, o jej budúcnosti v rámci urovnania konfliktu na Ukrajine nemožno diskutovať," povedal pre server Nacionaľnaja služba novostej predstaviteľ ruských okupačných úradov Záporožskej oblasti Vladimir Rogov. Po výrokoch Trumpa o nemenovanej „veľkej elektrárni" Rogov dokonca poznamenal, že verí, že prezident USA už odkázal Zelenskému, že ZAE patrí Rusku, ale nateraz sa dá toto tvrdenie označiť takpovediac za fatamorgánu.

Prokremeľský analytik Alexej Anpilogov priznáva, že záporožská atómka je významná z pohľadu Zelenského i Putina. Nazdáva sa, že Kyjev sa snaží presvedčiť Washington o jednej z dvoch možností: „Ukrajinský štatút elektrárne alebo jej exteritoriálne postavenie," uviedol Anpilogov pre server Vzgljad. Inak povedané, aby ZAE zostala súčasťou zachovaného územia Ukrajiny v danom regióne alebo keby táto oblasť v rámci mierovej dohody pripadla Rusku, aby pôda pod elektrárňou bola právne naďalej súčasťou ukrajinského štátneho teritória. Anpilogov dodal, že je to iba zbožné želanie Zelenského, ktoré nemá nič spoločné s realitou.

V Moskve sa správajú tak, ako keby ZAE bola už navždy ruská. Alexej Lichačov, šéf Rosatomu, čo je štátna korporácia jadrovej energetiky, avizoval, že Rusko počíta s výrobou elektriny v tejto atómke pre svoje potreby. Ukrajinci tvrdia, že je to ruská vidina, pretože rozvodná elektrická sieť je smerom na východ zničená. Petro Kotin riaditeľ Enerhoatomu, čo je na Ukrajine obdoba Rosatomu, zdôraznil, že keby Rusi opravili sústavu elektrických zariadení a elektrického vedenia, tak by sa ukrajinská armáda postarala o zničenie. „Je však otvorená otázka, ako by sa to riešilo v prípade zastavenia bojov," upozornil ukrajinský server Ekonomičeskaja pravda.

Pokiaľ nepríde k uzavretiu prímeria alebo k dohode o trvalom mieri, plány o spustení prevádzky v ZAE sú len obyčajnými politickými vyhláseniami. „Chod elektrárne sa nedá rýchlo obnoviť, zvlášť počas bojov. Investovať veľa peňazí vo vojnových časoch do niečoho, čo sa môže zmeniť na nič, je hlúposť," podotkol pre Ekonomičeskuju pravdu niekdajší hlavný inžinier atómky v Černobyli Nikolaj Štejnberg.

Ruské plány majú aj iné úskalia. Až štyri zo šiestich blokov ZAE prešli na používanie jadrového paliva od amerického dodávateľa, čiže návrat k ruskému palivu by si vyžadoval technologické úpravy. Problémy súvisia aj s dostatočným chladením elektrárne. Primárne ho zabezpečovala voda z blízkej Kachovskej priehrady, ktorú však Rusi po vpáde na Ukrajinu zničili.

Zatiaľ nevedno, komu by Trump prisúdil ZAE; isté je, že atómka zohrá významnú úlohu pri hľadaní mierového ukončenia rusko-ukrajinskej vojny. O jej dôležitosti pre Ukrajinu už padla zmienka; čo sa týka Ruska, Putin by jej elektrinou mohol zásobovať okupovaný polostrov Krym. Od ZAE je vzdialený len približne 200 kilometrov. Elektrickú energiu zo ZAE by mohlo odoberať aj veľké ruské mesto Krasnodar, ktoré sa nachádza na okraji juhozápadného Ruska (má viac ako 1,1 milióna obyvateľov).