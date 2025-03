Koalícia ochotných plánuje vyslať viac ako 10-tisíc vojakov strážiť mier na Ukrajine

Takzvaná koalícia ochotných plánuje vyslanie viac ako 10-tisíc vojakov na Ukrajinu na mierovú misiu. Uviedli to dnes britské noviny The Sunday Times s odvolaním sa na britské vládne a armádne zdroje. Jednotky, pravdepodobne prevažne z Británie a Francúzska, majú predstavovať odstrašujúcu silu brániacu ruskému útoku po prípadnom uzatvorení prímeria. Podľa novín to odznelo pri sobotňajšom virtuálnom rokovaní britského premiéra Keira Starmera s predstaviteľmi 29 krajín. Starmer, ktorý je podľa novín iniciátorom plánu, uviedol, že svet teraz potrebuje činy a že vyjednávanie o mierovej misii vstupuje do "operačnej fázy".