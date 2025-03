Scény ako z hororu: cesty lemujú mŕtvoly a vraky. Ukrajinci opísali ústup z Kurskej oblasti

Ukrajinskí vojaci prirovnali k hororovému filmu svoje zážitky pri terajšom ústupe zo západoruskej Kurskej oblasti, do ktorej ukrajinská armáda vpadla v rámci ofenzívy v auguste minulého roka. Napísala to dnes BBC s odvolaním sa na vyjadrenie piatich bojovníkov, ktorí so stanicou komunikovali pod podmienkou zachovania anonymity prostredníctvom sociálnych sietí. Ukrajinskí vojaci opisovali nedostatok munície, jedla i vody, útočiace roje dronov, a desiatky kilometrov dlhý peší ústup.