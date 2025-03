Ukrajinci bojovali ako levy, ale presile Rusov podľahli. Ustupovali peši. Prečo ich Putinova armáda rýchlo vyhnala z Kurskej oblasti?

Ukrajinské dobrodružstvo na okupovanom ruskom území trvalo viac ako sedem mesiacov. A tak ako rýchlo Ukrajinci v auguste 2024 dosiahli územné zisky v Kurskej oblasti, podobným tempom ich teraz stratili. Znamená to, že ich prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel o žetón pri rokovaniach o ukončení vojny. Naopak, šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorému jeho generáli vlani v lete tvrdili, že kurský región oslobodia do dvoch-troch týždňov, sa tam konečne dočkal takmer všade vztýčených ruských vlajok.

Ukrajinci zaútočili, ruské drony sa neukryli ani v noci Video

Na vrchole svojej ofenzívy vojská Zelenského ovládali viac ako 800 štvorcových kilometrov kurského teritória. Pod kontrolou im zostáva už iba približne 50 štvorcových kilometrov v pohraničnej oblasti, pričom sa očakáva, že aj túto plochu čoskoro stratia. Asi ešte tento týždeň. „Blíži sa koniec bitky," poznamenal fínsky vojenský analytik Pasi Paroinen pre denník New York Times. „Ruská armáda získala späť za posledný týždeň viac ako 200 štvorcových kilometrov územia," upozornil server RBK-Ukrajina.

Ukrajinci museli ustúpiť pod stupňujúcou sa paľbou postupujúcej ruskej armády. Ich generálny štáb ozbrojených síl informoval, že zaujali výhodnejšie obranné pozície v hornatom teréne. „Nie je však jasné, ako dlho dokážu túto oblasť udržať," napísal server UNIAN. Vojenskí pozorovatelia sa zhodujú v tom, čo avizuje Paroinen: úplné ovládnutie Kurskej oblasti Rusmi je len otázka niekoľkých dní.

Z vyjadrení ukrajinských vojakov, ktoré získali viaceré médiá, vyplýva, že sa už zmierili s tým, že im vlastne nezostane v kurskom regióne ani kúsok pôdy pod nohami. Zamerať sa chcú na obranu hraníc, aby Rusom znemožnili preniknúť do susediacej ukrajinskej Sumskej oblasti.

Rusko útočí kĺzavými bombami FAB-500 Video

Rusom sa dlho nedarilo dosiahnuť obrat vo vývoji bojov v Kurskej oblasti, čo mohlo súvisieť aj tým, že hlavnú pozornosť venovali iným úsekom frontu. Podnikali síce útoky na kurskom fronte, ale k zásadnému prelomeniu ukrajinských pozícií nedošlo. „Vznikol dojem, akoby obetovali Kurskú oblasť, nenasadili tam svoje zálohy, nepresunuli vojenské jednotky z iných smerov a pokračovali v okupácii ukrajinských teritórií," podotkol server RBK-Ukrajina o dianí v posledných mesiacoch.

Po pravidelnom ostreľovaní a bombardovaní ukrajinských pozícií sa pred týždňom vrhli na svojho nepriateľa s oveľa väčším nasadením. Zjavne to asi malo spojitosť so snahou rýchlo oslobodiť Kurskú oblasť pred začiatkom predpokladaných mierových rokovaní, do ktorých sa púšťa amerických prezident Donad Trump.

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video „Ukrajina je pripravená prijať tento návrh – vnímame ho ako pozitívny krok,“ povedal prezident Volodymyr Zelenskyj o 30-dňovom prímerí, s ktorým prišli USA. / Zdroj: Twitter V. Zelenského

Odhaduje sa, že Zelenskyj nasadil do Kurskej oblasti 10-tisíc až 12-tisíc mužov, ktorí postupne zaznamenali veľa úspechov, no keď sa Putin nedávno rozhodol čo najrýchlejšie vyčistiť od nich toto územie, čelili výraznej presile v podobe živej sily i zbraní s muníciou. „Zoskupenie nepriateľa prevyšuje naše jednotky vo všetkých ukazovateľoch. Výzbrojou, technikou, letectvom, delostrelectvom. Pod paľbou udržiavajú časť ciest, navyše nasadili špeciálne sily severokórejskej armády – najlepších z tých, ktorí prišli do Ruska," povedal pre server TSN generálplukovník vo výslužbe Ihor Romanenko, ktorý kedysi pôsobil ako zástupca náčelníka generálneho štábu ukrajinskej armády.

Stanica BBC naznačila, že prevaha Rusov nad Ukrajincami mohla byť v Kurskej oblasti v ostatnom čase možno až sedemnásobná. Putinova armáda a severokórejskí vojaci, ktorých poskytol diktátor Kim Čong-un, mohli dokopy tvoriť až 70-tisícové vojsko.

MANPADS v akcii: Ukrajinci bránia svoju krajinu proti ruským riadeným strelám Video Zostrelenie ruskej riadenej strely z prenosným protiraketovým kompletom veľmi krátkeho dosahu Igla MANPADS v západnej časti Ukrajiny počas masívneho útoku na energetiku, 13. december 2024. / Zdroj: Twitter/Anton Heraščenko

Hlavnou korisťou Ukrajincov bolo mesto Sudža (už aj nad ním visí ruská vlajka). Romanenko pomenoval dve podstatné príčiny, pre ktoré ukrajinskí vojaci museli zo Sudže ustúpiť: „Útok severokórejských špeciálnych síl z východu zo vzdialenosti sedem kilometrov a prienik Rusov do nášho tylu." Noviny Sunday Times s odvolaním sa na nemenovaného ukrajinského veliteľa na fronte uviedli, že Severokórejčania naozaj postupovali účinne.

Čo sa týka ohrozenia Sumskej oblasti, úrady už preventívne evakuovali približne 550 obyvateľov z ôsmich malých obcí. Romanenko pripúšťa, že Rusi sa pokúsia o prienik na jej teritórium. Poznamenal však, že chcú najprv určite ovládnuť Kurskú oblasť v plnom rozsahu a na ofenzívu do Sumskej oblasti by zjavne potrebovali posily, lebo utrpeli výrazné straty.

Podarí sa na Ukrajine dosiahnuť prímerie? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 64,6% Áno 22,5% Neviem 12,9%

Ukrajinský poslanec Roman Kostenko z parlamentného výboru pre obranu, bezpečnosť a rozviedku očakáva od veliteľov, že sa pokúsia udržať v pohraničí nárazníkovú zónu. Podľa možností ešte stále na ruskom území (čo sa však asi nepodarí), aby nepriateľ nezačal vyčíňať v Sumskej oblasti.

Situácia v Kurskej oblasti sa začala zhoršovať z pohľadu Ukrajincov už pred necelým mesiacom. Rusi odvtedy venovali zvýšenú pozornosť tomu, aby zúžili šírku plochy, na ktorej sa nachádzali ukrajinské sily, a podobne to platilo o snahe oslabiť ich zásobovanie. Získali kontrolu nad jednou z kľúčových ciest medzi Sudžou a Junakovkou.

Rusi prvýkrát ukázali úder bombou FAB-3000 Video

BBC, ktorá získala svedectvá od viacerých ukrajinských vojakov, sumarizovala ich pocit z ústupu ako dej hororového filmu. Veľmi zlá situácia nastala pred necelými desiatimi dňami. „Panika a kolaps frontu," informoval 9. marca vojak Volodymyr (BBC uviedla iba ich krstné mená). Hlavná zásobovacia cesta vedúca zo Sumskej oblasti bývala pomerne bezpečná, ale zrazu sa to zmenilo: každú minútu nad ňou útočili niekedy dva-tri drony (aj v počte bezpilotných lietadiel už mali ruskí vojaci jednoznačne prevahu). Rusi fakticky znemožnili dodávky zbraní, munície, potravín a vody pre ukrajinskú armádu, pričom proti nej rýchlo postupovali z troch strán.

Kým v Kyjeve v tých dňoch tvrdili, že situácia v okolí Sudže je dramatická, ale nie beznádejná, naopak, vojaci vo svojich správach pre BBC označili vývoj za katastrofu. „Ústup z frontu sa podobal na scénu z hororu. Cesty boli posiate stovkami zničených obrnených vozidiel, je tam veľa mŕtvych a zranených," upozornil vojak Dmytro. Podotkol, že bol jedným tých Ukrajincov, ktorí ustupovali zo Sudže na domovské ukrajinské územie peši 15 až 20 kilometrov. Ukrajinci ubezpečili, že bojovali ako levy, ale zároveň sa priznali, že proti ruskej presile boli teraz bezradní.