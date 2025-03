Putin chce vojnu, nechce si však pohnevať Trumpa. Akýkoľvek dobrý úmysel bude iba „naoko“, tvrdia experti

Píše to portál gazeta.ua. „Jeho taktikou bude skomplikovať diskusiu, pridať podmienky neprijateľné pre Ukrajincov a potom ich obviniť z narušenia prímeria,“ tvrdí americko-britský odborník Bill Browder. Vraví, že Putin nemá záujem ukončiť vojnu a vymýšľa spôsob, ako v nej pokračovať.

Putin v uniforme navštívil Kurskú oblasť Video

„Snaží sa vymyslieť elegantný spôsob, ako Trumpa nenahnevať,“ dodal Browder podľa webu gazeta.ua. Stratégiou Ruska je priviesť Trumpa do stavu „ak sa s tým nechcete zmieriť, odídem“. A vyhlásiť koniec americkej pomoci Ukrajine. Čím dôslednejší bude Kyjev pri dialógu o detailoch ukončenia bojov, tým viac to bude Trumpa otravovať. A na to sa vraj Putin spolieha.

Za prvý prejav nespokojnosti súčasného amerického prezidenta možno považovať odpoveď generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Marka Rutteho na otázku o členstve Ukrajiny v aliancii. Rutte povedal, že téma bola na žiadosť prezidenta USA stiahnutá z rokovacieho stola.

Čítajte viac Rusko súhlasí s prímerím, ale... Putin žiada „úspech operácie“ v Kursku. Trump: Sľubné, ale neúplné

Rusko ostro vystupuje proti akýmkoľvek mierovým jednotkám na Ukrajine. Podľa iného experta možno v súvislosti s tým Moskva chystá pascu. „Ruská federácia môže súhlasiť s 30-dňovým prímerím, počas ktorého nebude útočiť, v snahe ‚pochovať‘ myšlienku mierového kontingentu. Namiesto toho môže Rusko trvať na konaní volieb na Ukrajine,“ skonštatoval ukrajinský odborník Oleksij Buriačenko.

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video