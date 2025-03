Izrael opäť udrel na Gazu, Palestínčania hlásia množstvo mŕtvych. Minister obrany pohrozil Hamasu 'peklom'

Nočné údery v Pásme Gazy, ktorými Izrael ukončil pokoj zbraní trvajúci od januára, zabili viac ako dvesto ľudí. Uviedli to podľa agentúry Reuters tamojší zdravotníci. Podľa zdravotníckych zdrojov panarabskej televízie al-Džazíra zahynulo najmenej 236 ľudí. Podľa médií sú medzi nimi aj deti, ženy a starší ľudia.

Mŕtveho počas útoku izraelskej armády prevážajú do nemocnice v Chán Junis, južnom pásme Gazy v utorok 18. marca 2025.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac pohrozil teroristickej organizácii Hamas „peklom“ a oznámil, že izraelská armáda neukončí boje až do prepustenia všetkých rukojemníkov doteraz držaných Hamásom. Podľa vyhlásenia palestínskeho hnutia sa Izrael „rozhodol torpédovať“ prímerie v Gaze a osud rukojemníkov je v dôsledku toho nejasný, napísala agentúra AFP.

Premiér Benjamin Netanjahu a minister Kac nariadili armáde „zasiahnuť silou“ proti Hamasu, ktorý pri doterajších rokovaniach nesúhlasil s prepustením ďalších rukojemníkov, ktorých Izrael požaduje pre vyjednanie trvalého pokoja zbraní. „V Gaze sa otvoria pekelné brány,“ uviedol podľa webu denníka The Times of Israel (ToI) Kac, podľa ktorého dopadne na Hamas doteraz nevidená sila, ak neprepustí všetkých 59 zvyšných rukojemníkov. Činiteľ izraelskej armády citovaný Reuters uviedol, že vojsko židovského štátu povedie vzdušné údery tak dlho, ako to bude potrebné, a že nemusí zostať len pri nich.

Izraelské úrady zároveň z bezpečnostných dôvodov rozhodli, že dnes zostanú zatvorené školy v oblastiach blízkych hraniciam Pásma Gazy.

Zdravotníci v Pásme Gazy podľa Reuters uvádzajú, že údery zabili najmenej 80 ľudí a ďalších 150 zranili. Medzi mŕtvymi je podľa nich množstvo detí. Dohoda 19. januára ukončila 15 mesiacov trvajúce boje, ktoré sa začali predvlani v októbri po vpáde Hamasu do Izraela.

Prvá fáza prímeria sa skončila po 42 dňoch 1. marca, odvtedy až doteraz však Izrael siahal iba k ojedinelým úderom. Hamas v rámci dohody vymenil 25 živých a osem mŕtvych rukojemníkov za takmer 2000 Palestínčanov väznených v Izraeli. O druhej fáze teraz rokujú USA, Katar a Egypt v katarskom Dauhe. Ak sa podarí dohodnúť, mali by byť prepustení zvyšní rukojemníci, z Pásma Gazy by sa mali stiahnuť izraelské jednotky a mal by nastať trvalý mier.

Konflikt v Pásme Gazy sa začal po tom, ako ozbrojenci Hamasu a jeho spriaznených skupín pozabíjali na juhu Izraela približne 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Pri odvetnej ofenzíve izraelskej armády podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy spravovanom Hamásom zahynulo či zostalo nezvestných v sutinách približne 62 000 ľudí.