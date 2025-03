Praha v Bruseli bojuje za prežitie Rádia Slobodná Európa. Českú iniciatívu podporilo už niekoľko krajín

NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom Video Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO

Českú iniciatívu bude minister prezentovať na stretnutí ministrov pre európske záležitosti. Praha predpokladá, že sa potom pripoja ešte ďalšie štáty. „Iniciatíva upozorňuje na zložitú situáciu po tom, ako Spojené štáty prestali financovať Rádio Slobodná Európa / Rado Sloboda. Domnievame sa, že ide o nesmierne dôležitý a fungujúci zdroj nezávislých informácií do krajín, ktoré v tejto chvíli demokraciu a slobodné médiá nemajú,“ uviedol Dvořák. „Myslíme si, že by bola veľká škoda, keby sme nechali túto inštitúciu zahynúť,“ dodal.

Okrem rokovaní s jednotlivými štátmi Česi komunikujú aj so zástupcami Európskej komisie. „Komisár Serafin naznačil veľkú ústretovosť, pre mňa veľmi príjemnú. Zdroje, ktoré by mohli byť použité, ale zatiaľ neuviedol, to bude predmetom rokovania,“ povedal minister Dvořák českým novinárom. „Myslím, že to nebude len v jeho gescii. Ja trošku vsádzam tiež na Jozefa Síkelu, pretože aj z jeho gescie by sa táto vec mohla čiastočne financovať,“ dodal s odvolaním sa na českého eurokomisára pre medzinárodné partnerstvo.

Najlepším riešením by však podľa ministra bolo, aby nakoniec Spojené štáty usúdili, že financovanie nezrušia. „Budeme sa teda súčasne pokúšať presvedčiť USA a Trumpovu administratívu, aby tento krok ešte zvážila. Možno, že výsledkom bude nejaký kompromis, že by sme časť financovania mohli prevziať na európskej úrovni,“ poznamenal Dvořák.

Militarizácia ruských detí Video

Celú situáciu nemožno podľa ministra vyriešiť „lúskaním prsta“, pretože ide o množstvo budov, majetku, zamestnancov, je ale potrebné dospieť k riešeniu v rádoch niekoľkých týždňov. Minister zahraničia Ján Lipavský na pondelkovom rokovaní v Bruseli spomenul aj možnosť odkúpenia rádia. Dvořák túto možnosť podporuje, problémom sú ale financie. „Museli by ste sa opýtať na ministerstve financií. Ja sa obávam, že je to suma, o ktorej sa dá v tejto chvíli asi len ťažko rokovať. Vieme, v akej sme situácii, ale znovu hovorím, chceme naštartovať debatu o tom, že nesmieme nechať Rádio Slobodná Európa padnúť a že musíme nájsť nejakú cestu,“ dodal český minister.

Čítajte aj Trump nariadil zredukovať na zákonné minimum agentúru, ktorá financuje Rádio Slobodná Európa

Česko podľa neho podporujú pobaltské štáty a niektoré západoeurópske krajiny, podporu má Praha rovnako od Poľska, ktoré chce ale ako súčasná predsednícka krajina v Rade EÚ zostať neutrálne. Minister Dvořák tiež spomenul, že by bol rád, keby tému zdvihol aj český premiér Petr Fiala na nadchádzajúcom summite EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok. „Zatiaľ som však nemal možnosť s ním o tom hovoriť,“ dodal.