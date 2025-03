Řehka: Rusko útočí len na slabých, a nás považuje za slabých. Generál odhaduje, koľko má Európa na prípravu

Rusko podľa náčelníka generálneho štábu Karela Řehku úplne neverí, že Európa má vôľu a jednotu sa mu stavať. Povedal to na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť. Rusko považuje Európu za slabú, čo je nebezpečné, myslí si šéf armády. Postupne sa podľa neho skracuje čas, ktorý má Európa na prípravu, aby sa vyhla problému. Rusi potrebujú aj menej ako päť rokov, aby urobili chybnú kalkuláciu a spôsobili Európe problémy, povedal.

Zaradenie vrtuľníkov Bell Viper do výzbroje AČR Video Video zo slávnostného zaradenia nových bojových vrtuľníkov Bell AH-Z1 Viper do výzbroje Armády Českej republiky 17. augusta 2023. ČR teraz čelí konaniu Europskej komisie, ktorá tvrdí, že vláda Andreja Babiša v roku 2019 obišla smernicu Únie o verejnom obstarávaní. / Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Rusko je pre Česko najviac zásadná a urgentná hrozba, hoci nie jediná, povedal Řehka. „Tá doba, koľko máme času na prípravu, sa vyhnúť problému, sa postupne skracuje,“ poznamenal. Odhaduje, že na to, aby to Rusov lákalo, urobili chybnú kalkuláciu a spôsobili Európe vážne problémy, potrebujú aj menej ako päť rokov.

Zabrániť sa tomu dá obranou a odstrašením, uviedol Řehka. To si vyžaduje reálne kapacity a schopnosti a reálnu vôľu ich použiť. „Nemyslím si, že Rusko úplne verí, že máme ako Európa vôľu a jednotu sa mu stavať,“ povedal. K tomu, aby to Rusko pochopilo a začalo tomu veriť, podľa neho v Európe teraz smerujú iniciatívy napríklad vo vzťahu k Ukrajine. „Myslím si, že Rusko nás považuje za slabé. A to je nebezpečné, pretože Rusko útočí vždy na slabých, nikdy na silných,“ povedal.

Na aktuálnej situácii sa podľa neho ukazuje potreba európskej autonómie. „Čo sa nerovná európska armáda,“ zdôraznil. Nie je to podľa neho o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ale geopolitickej realite. Je pravdepodobné, že Spojené štáty nebudú v priebehu niekoľkých rokov schopné garantovať Európe niektoré veci, ani keby chceli, myslia si. „A my si ich musíme ako Európa začať budovať sami,“ uviedol.

Považuje za smutné, že na začiatok politickej debaty o troch percentách hrubého domáceho produktu (HDP) výdavkov na obranu je potrebný Trump. „My ich nepotrebujeme kvôli Trumpovi, ale kvôli sebe,“ poznamenal. Rozpočet na obranu podľa neho nie je cieľ, ale prostriedok na vybudovanie efektívneho systému odstrašenia a obrany, ktorý bude účinný. Percentá HDP považuje za politickú skratku a deklaráciu, hoci dôležitú. Reálne ide ale o to, ako kto plní záväzky vo výstavbe schopností síl NATO.

Čakalo sa, že Ukrajina padne a Zelenskyj utečie. Tri roky vojny prekvapujú, tvrdí exminister Demeš Video Rozhovor s Pavlom Demešom - tri roky vojny proti Ukrajine. / Zdroj: ta3

Česká republika podľa Řehku zásadne neplní ani staré ciele, na ich splnenie podľa neho nestačia dve percentá HDP. Na začiatku leta budú štáty NATO schvaľovať ciele nové, na ktoré sú podľa Řehku potrebné minimálne tri percentá HDP. „Po prvý raz sú to ciele, ktoré sú robené na hrozbu, nie na ambície a zdroje,“ poznamenal. Aby mohla obrana a odstrašenie fungovať, je zásadné, aby ich štáty plnili, doplnil.

Popri navýšení peňazí na obranu podľa Řehku zároveň nastal čas zmeniť pravidlá. „Vôbec nevnímame pocit urgencie, toho, čo sa deje,“ povedal. Zmena pravidiel by podľa neho mala viesť napríklad k zrýchleniu procesu nákupov, ČR musí byť „schopná míňať“. „Myslím si, že to nie je o tom, aby sme sa tlačili do ohýbania súčasných pravidiel, ale prestavili ich tak, aby boli funkčné,“ dodal.