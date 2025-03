Tajnosti za múrmi Kremľa. Čo dostáva Putin na tanier, aký má vzťah k alkoholu a koľko zarábajú jeho ochrankári?

Putin v uniforme navštívil Kurskú oblasť Video

Stredisko Dosje tvrdí, že priemerný vek ochrankárov ruského prezidenta je 36 rokov. Ich mesačná mzda sa pohybuje od 180-tisíc do 226-tisíc rubľov. V prepočte to vychádza od 2-tisíc do 2500 eur. Pravdepodobne je to údaj o plate bez započítania príplatkov a odmien. „Sú to vlastenci, ktorí chodia do práce chrániť svoju vlasť a slúžiť štátu. Takí, čo sa stotožňujú s jeho politikou," poznamenal v duchu štátnej propagandy jeden z dôstojníkov FSO vystupujúcich vo filme.

Uchádzači o prácu v ochranke šéfa Kremľa musia samozrejme zvládnuť testy fyzickej zdatnosti, uspieť na pohovore so psychológom, úspešne prejsť cez detektor lži. Vyžaduje sa od nich, aby boli aspoň o hlavu vyšší od Putina, pretože potrebujú mať výborný rozhľad nad ním. Nie je to ťažká podmienka pre záujemcov, lebo sa odhaduje, že prezident má približne 170 centimetrov. Dosje, ktoré identifikovalo viacerých ochrankárov, uviedlo, že napríklad jeden z nich, čo sa volá Nikita Beleňkij, meria až dva metre. V mladosti hrával basketbal.

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video

Keď sú prísne chránení lídri na návšteve v zahraničí, všímavosť a pohotové reakcie ich telesných strážcov si zvlášť vyžadujú najvyšší stupeň nasadenia. Bezpečnosť garantuje v prvom rade pozývajúci štát; môžu sa vyskytnúť situácie, keď ochranka hosťa by na domácej pôde inak postupovala pri zabezpečení terénu s cieľom eliminovať aj najmenšie riziká . Beleňkij spomenul prípad z Belehradu, kde to v jednej chvíli ideálne nevyzeralo, keď srbský prezident Aleksandar Vučič zaviedol Putina do chrámu vo fáze výstavby. Keď z neho odchádzali, ruská ochranka vôbec nečakala, že natrafia na dav stúpencov oboch štátnikov. „Boli sme nútení vytvoriť úzky kruh okolo nášho prezidenta a odviesť ho k autu, dokonca sme odtlačili miestnych duchovných," podotkol Beleňkij. Zdôraznil, že ostražitosť bola namieste napriek tomu, že masa ľudí sa správala priateľsky, no nikto nemôže vedieť, či z davu nevyletí nejaký predmet alebo nedajbože zbraň.

Dokument s názvom Naša služba čo-to prezradil aj o kuchároch ruského prezidenta. Zjavne sú povinní dodržiavať veľmi prísne hygienické zásady: „Ich hlavnými pravidlami je pracovať v ochranných rukaviciach, vymeniť si oblečenie niekoľkokrát za deň a kontrolovať, či nemajú na rukách rezné rany," citoval server Meduza zo správy Dosje, investigatívneho centra, ktoré založil Michail Chodorkovskij. Kedysi najbohatší Rus sa neskôr Putinovi znepáčil a odsedel si desať rokov za mrežami. Keď vyšiel z väzenia, odišiel žiť do zahraničia.

Ukrajinci zaútočili, ruské drony sa neukryli ani v noci Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Každé jedlo, ktoré dostane Putin na tanier, najprv ochutnajú príslušníci FSO. Zdá sa, že kontrola potravín je až extrémna: keď šéf Kremľa ide na rybačku, preveria aj rybu, ktorú sám ulovil. Ochrankári vždy berú so sebou mobilné chemické laboratórium.

Čo sa týka stravy, z dokumentárneho filmu vyplynulo, že Putin sa snaží vyhýbať sa jedeniu mäsa vo večerných hodinách. Chutia mu jedlá z pripravené z baklažánu, šaláty a pečeň z divých zvierat. Má rád čaj, nie však bežný, ale pripravujú mu ho zo šípok alebo zo zázvoru.

A čo Putin a alkohol? Najprv pripomeňme, že jeho predchodca v Kremli Boris Jeľcin veľmi holdoval vodke, čo sa na ňom opakovane prejavilo na verejnosti. Ak sa dá veriť tomu, čo zaznelo vo filme, tak Putin je iný: „Alkohol takmer nepije," podotkol server Meduza.