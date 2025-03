Putin: Západ sa nás pokúsi podkopať bez ohľadu na to, či zruší sankcie. Pre firmy, ktoré vzdorovito opustili Rusko, návrat nebude lacný

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Západ sa pokúsi podkopať Rusko bez ohľadu na to, či zruší sankcie. Podnikateľom v Moskve na stretnutí Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov povedal, že by mali investovať niekde inde ako na Západe. Vyhlásil tiež, že pre západné firmy, ktoré vzdorovito opustili Rusko, zrejme nebude návrat jednoduchý. Povedal, že im neumožní, aby svoje podniky zanechané v Rusku lacno odkúpili späť, alebo aby ľahko zaplnili medzery na trhu, ktoré už medzičasom zaplnili ruskí podnikatelia.

Stovky západných firiem Rusko opustili po jeho invázii na Ukrajinu z februára 2022. Firmy k odchodu z ruského trhu zvolili rôzne prístupy. Niektoré svoje ruské podniky odpredali, iné odovzdali kľúče existujúcim manažérom a ďalšie sa svojich podnikov v Rusku i všetkého majetku úplne vzdali. Niektoré, napríklad francúzska automobilka Renault, americký reťazec reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald's alebo nemecký výrobca chemických prípravkov Henkel, majú dohodnuté opcie umožňujúce kúpiť predávaný majetok späť. Podrobnosti však väčšinou taja.

Na moskovskom obchodnom fóre Putin povedal, že požiadal vládu, aby dohliadla na tie západné spoločnosti, ktoré majú práve takéto opčné kontrakty. Ruské úrady sa podľa Putina musia postarať o to, že každý prípad posúdia individuálne, ak sa firmy rozhodnú tieto opcie uplatniť. Putin povedal, že rešpektuje firmy, ktoré spoluprácu s Ruskom neprerušili, ale má iný názor na tie, ktoré pri odchode „vzdorovito zabuchli dvere“.

Spoločnostiam, ktoré odišli z ruského trhu pre politický tlak vo svojej krajine a ktoré predali svoje aktíva pod cenu, by nemalo byť dovolené získať svoj pôvodný majetok v Rusku za takú nízku cenu, za akú ho predali. „Ak medzeru, ktorá zostala po odchode západných firiem, už zaplnili ruské podniky, potom… ako hovoríme, ušiel vám vlak,“ cituje Putina agentúra Reuters.

Putin povedal, že skupina G7 je príliš malá na to, aby ju bolo možné vidieť „na mape“ a že dominancia Západu sa „vytráca“.

Prezident zároveň ruské podniky varoval, že západné sankcie voči ruským jednotlivcom a podnikom nie sú dočasné. A že aj keby boli zmiernené, objavia sa ďalšie prekážky v podnikaní. Podľa záznamov ruského ministerstva financií sa západné sankcie vzťahujú celkovo na 28 595 ruských firiem a jednotlivcov.

„Nemali by sme očakávať úplnú slobodu pri podnikaní, platbách a pohybe kapitálu,“ povedal Putin. „Ani by sme nemali spoliehať na západné mechanizmy na obranu práv investorov a podnikateľov,“ pokračoval. „Naši konkurenti nás budú chcieť vždy oslabiť a obmedziť,“ povedal ruský prezident. „Aj keď príde gesto z druhej strany, napríklad keď navrhnú, že niečo zrušia alebo uvoľnia, môžete očakávať, že nájdu iný spôsob nátlaku, hádzania polien pod nohy," povedal Putin ruským kapitánom priemyslu na podujatí v Moskve. „Mali by ste investovať tam, kde je to pre vás a Rusko výhodné, kde sú zisky vysoké a investície sú spoľahlivo chránené. Takýchto regiónov sveta je veľa,“ dodal ruský líder.

Západné štáty zaviedli proti Rusku po jeho invázii na Ukrajinu sériu sankcií. Ich zmyslom bolo ochromiť ruskú ekonomiku a tým Putinovi skomplikovať jeho vojnové ťaženie na Ukrajine. Hlavné ruské energetické suroviny, ako je ropa a plyn, potom Rusko začalo vyvážať najmä do Ázie, predovšetkým do Číny a do Indie. Napríklad ruský skvapalnený zemný plyn (LNG) však západné štáty kupujú ďalej.