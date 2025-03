Rádio Slobodná Európa žaluje americký úrad pre médiá pre plánované ukončenie financovania

Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) zažalovalo Agentúru Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) pre chystané ukončenie financovania v Prahe sídliacej rozhlasovej stanice. RFE/RL o tom informovalo v tlačovej správe. Rádio je presvedčené, že nemôže prísť o peniaze, ktoré pre neho vyčlenil Kongres, pretože by to porušilo federálne zákony, a to vrátane americkej ústavy.