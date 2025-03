Ústupky bez ústupkov. Mierové snahy Trumpa zlyhávajú, komentujú svetové média telefonát prezidentov

Dohoda s Ruskom o pozastavení útokov na energetickú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine je zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa zjavným ústupkom jeho ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi, píše denník The Washington Post (WP).

Prímerie je totiž limitovanejšie, ako širšie zastavenie bojov, o ktoré sa Trump usiloval, a s ktorým už súhlasil minulý týždeň Kyjev. Obmedzená dohoda, ktorú lídri USA a Ruska dosiahli počas ich utorkového telefonátu, podľa WP svedčí o tom, aké ťažké pre Trumpa môže byť ukončenie vojny na Ukrajine napriek jeho predvolebnému sľubu, že tak urobí do 24 hodín.

Ruský vodca podľa stanice BBC v hovore poskytol Trumpovi práve toľko, aby šéf Bieleho domu mohol tvrdiť, že dosiahol pokrok vo vyjednávaní o mieri na Ukrajine bez toho, aby to vyzeralo, že sa Kremľom nechal obohrať. Putin v telefonáte súhlasil so zastavením útokov na energetické objekty na 30 dní. Ak k tomu naozaj dôjde, bude to určitá úľava pre civilistov, píše BBC s tým, že však zďaleka nejde o úplné a bezpodmienečné prímerie, ktoré USA po Rusku chceli. Navyše nočné útoky z utorka na stredu (19. 3.) pokračovali a zasiahli aj objekty kritickej infraštruktúry.

Agresor začína byť vítaný v klube veľmocí

Kremeľ rozhovor s Trumpom privítal ako signál, že Rusko začína byť opäť vítané v klube svetových veľmocí napriek svojej vojenskej kampani zaberania územia svojich susedov, podkopávania demokratických volieb a nadväzovania vzťahov s nepriateľmi USA v Pekingu, Teheráne a Pchjongjangu, píše WP. Vysoký ruský predstaviteľ Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií, rozhovor medzi lídrami označil za „perfektný telefonát“, čo podľa WP vystihuje radosť Kremľa z prudkého obratu v postoji Bieleho domu k Rusku od nástupu Trumpa do funkcie.

Trump telefonátom podľa WP ponúkol Putinovi olivovú ratolesť. Putin podľa denníka už dlho smútil nad štatútom veľmoci, ktorý Rusko stratilo po rozpade Sovietskeho zväzu. Počas svojej dlhoročnej vlády sa ruský vodca snaží pomocou vojenskej sily, sabotážou a kampaňou politického vplyvu vrátiť Kremľa rovnoprávne postavenie s Bielym domom pri určovaní svetových udalostí napriek zníženej ekonomickej sile Ruska. Žiadny americký prezident až do Trumpovho nástupu s povýšením Putina na takmer rovnocennú úroveň nesúhlasil, píše WP.

Mierové snahy Trumpa zlyhávajú

Donald Trump počas rozhovoru s ruským vodcom prejavil istotu, že proces nastolenia mieru na Ukrajine pokračuje „plnou silou“. Pozitívne hodnotenie tohto rozhovoru však nezodpovedá realite, píše Financial Times. (FT).

„Ústupky bez ústupkov“. Počas rozhovoru Putin odmietol Trumpovu požiadavku na úplné prímerie, na ktorom sa USA dohodli s Ukrajinou minulý týždeň, a súhlasil len s „obmedzeným prímerím“ týkajúcim sa útokov na energetické a infraštruktúrne objekty.

Výsledky tohto rozhovoru – druhého po návrate Trumpa do úradu – ukázali, že je pre neho ťažké realizovať svoju víziu rýchleho mieru na Ukrajine formou dohody, ktorá by bola prijateľná pre Moskvu aj Kyjev.

Trump, ktorý sa počas minuloročnej prezidentskej kampane v USA opakovane označoval za „agenta globálneho mieru“, sa teraz snaží splniť svoje sľuby týkajúce sa Ukrajiny, uvádza FT.

„Donald Trump nedokáže zmieriť predstavu o sebe ako o skvelom vyjednávačovi s pochmúrnou realitou týchto konfliktov. Osobnosť, ktorá v Trumpovom svete hrá takú centrálnu úlohu vo všetkom, nefunguje,“ uviedol Aaron David Miller, starší vedecký pracovník Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier.

Rozhovor s Putinom tiež ukázal, aká účinná bola Trumpova kampaň tlaku na Kyjev počas posledného mesiaca, vrátane verejných výčitiek ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v Bielom dome, čo neprinieslo významné páky na Moskvu.

Fiona Hill, bývalá riaditeľka pre otázky Ruska v Rade národnej bezpečnosti USA počas prvého Trumpovho funkčného obdobia, uviedla, že „Putin dokázal urobiť malý ústupok Trumpovi, v skutočnosti bez toho, aby v čomkoľvek ustúpil. Putin nič nezmenil a USA všade vedú rokovania samy so sebou. Chce vyhrať vojnu.“

Trump je netrpezlivý

Niektorí kritici tvrdia, že v Trumpovom prístupe k zahraničným veciam je vážny nedostatok, ktorý sa prejavuje jeho neschopnosťou pochopiť zložitosť zapojených hráčov a vierou, že môže rýchlo zmeniť situáciu na mieste, uvádza FT.

„Rokovania o ukončení vojen sú mimoriadne zložité a vyčerpávajúce – vyžadujú si obrovskú trpezlivosť a kreativitu, aby sa našli relatívne prijateľné návrhy,“ povedal Max Bergmann, riaditeľ pre Európu, Rusko a Euráziu v Centre pre strategické a medzinárodné štúdie.

„Trumpova administratíva vyzerá netrpezlivo, pokiaľ ide o Ukrajinu, a zdá sa, že sa jednoducho chce vyhnúť konfliktu,“ dodal Bergmann.

„Nech už má prezident Trump akúkoľvek predstavu o koncerte veľkých mocností v 19. storočí, ukazuje hranice svojho vplyvu, keď trestá priateľov a odmeňuje nepriateľov v čoraz zúfalejších snahách dosiahnuť rýchle víťazstvá,“ povedala Kori Schake, riaditeľka oddelenia zahraničnej politiky a obranných štúdií pravicového Amerického inštitútu podnikania.

Normalizácia vzťahov

Denník The New York Times (NYT) píše, že pre Trumpa je dosiahnutie prímeria vo vojne na Ukrajine prvým krokom k oveľa rozsiahlejšej normalizácii vzťahov s Ruskom. Trump ju presadzuje v čase, keď sa väčšina jeho spojencov v NATO drží svojej stratégie posledných troch rokov. Tá spočíva v sankciách, obmedzovaní vplyvu Ruska a pokračujúcej pomoci Ukrajine.

Podľa NYT je pozoruhodné, že lídri po spoločnom telefonáte nevydali žiadne vyhlásenie o spoločných princípoch pre ukončenie vojny. Boli tu však aj gestá dobrej vôle, píše NYT. Putin podľa Kremľa vyhlásil, že Rusko prepustí 23 vážne zranených ukrajinských vojakov a že ešte tento mesiac si s Ukrajinou vymenia vojnových zajatcov. Výmena sa bude týkať 175 väzňov z každej strany.

To, že sa Trumpova administratíva vyhýba diskusii o niektorých podrobnostiach, vrátane prípadnej diskusie s Putinom o územných ústupkoch, ku ktorým by mohli tlačiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v mene ukončenia bojov, môže mať za cieľ zachovať čo najväčšiu flexibilitu v ďalšom vyjednávaní, píše NYT.

Trump teraz začal rokovania o budúcnosti Ukrajiny bez účasti Kyjeva, čo ukrajinských predstaviteľov frustruje, píše WP. Zelenskyj však uviedol, že americký návrh na zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru podporuje. Zároveň vyjadril želanie o telefonáte hovoriť s Trumpom. Vedľajšia úloha Ukrajiny vo vyjednávaniach je podľa WP pozoruhodná vzhľadom na to, ako veľmi je pre túto krajinu v stávke, a vzhľadom na to, že sa lídri USA a Ruska zrejme na mnohom zhodli.

„Putin čakal, či dôjde k vážnym zmenám. Myslel si, že Európania pravdepodobne ustúpia alebo sa Ukrajina rozpadne. Namiesto toho sa stalo, že USA náhle a dosť prudko zmenili stranu,“ povedal Hill.