Nie sme šalát na tanieri pre Putina, zdôraznil Zelenskyj. Z Moskvy mu nechutne odkázali, že Ukrajina je to, čo vznikne po strávení v žalúdku

Demonštrácia za ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. (Snímka je z Berlína, kde žije veľa ukrajinských utečencov.) Jedna z účastníčok drží transparent s kresbou bozku Vladimira Putina a Donalda Trumpa, čo je narážka na ich politické zblíženie, na ktoré by mohol napadnutý štát doplatiť.

Demonštrácia za ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine. (Snímka je z Berlína, kde žije veľa ukrajinských utečencov.) Jedna z účastníčok drží transparent s kresbou bozku Vladimira Putina a Donalda Trumpa, čo je narážka na ich politické zblíženie, na ktoré by mohol napadnutý štát doplatiť.

Putin v uniforme navštívil Kurskú oblasť Video

Americký líder označil debatu s ruským vodcom za „dobrú a produktívnu", v podobnom duchu vyzneli reakcie z Moskvy. V Kyjeve to vnímajú inak, pretože očakávali oveľa lepšie správy. Ide hlavne o to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dúfal, že Putin odsúhlasí 30-dňové prímerie v plnom rozsahu, čiže na zemi, vo vzduchu a na mori. Trump presadzoval úplné dočasné ticho zbraní, ale od šéfa Kremľa sa dozvedel, že je ochotný pozastaviť iba letecké útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Rusmi nenávidený demokrat Joe Biden má v Bielom dome za nástupcu republikána, ktorého si v Kremli začali pochvaľovať. „Prezidenti Putin a Trump si dobre rozumejú, dôverujú si a majú v úmysle postupne smerovať k normalizácii vzťahov," zdôraznil po ich telefonáte podľa agentúry TASS Putinov hovorca Dmitrij Peskov.

Čítajte aj Putin Trumpa naťahuje. Dal šéf Kremľa aj sľuby, ktoré už plánuje porušiť?

Odhliadnuc od limitovaného krátkodobého prímeria Putin zatiaľ neurobil nijaký zásadný ústupok a na druhej strane Trump nateraz neodmietol žiadnu z jeho požiadaviek, ktoré sú z pohľadu Zelenského absolútne neprijateľné. Štátom kontrolované médiá v Rusku dokonca naznačujú, že Biely dom stojí viac na strane Kremľa ako Kyjeva. „Zdá sa, že sa začína vytvárať na našu dobu ojedinelá situácia rovnocenných partnerských vzťahov nového typu medzi Moskvou a Washingtonom – ani spojenecké, ani nepriateľská, ale očistená od ideologickej konfrontácie," napísala agentúra RIA-Novosti.

Podarí sa na Ukrajine dosiahnuť prímerie? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 63,9% Áno 22,9% Neviem 13,2%

Trump verejne hovorí, že Zelenskyj sa bude musieť vzdať nejakých území okupovaných ruskou armádou, s čím sa však nestotožňuje ani ukrajinský líder, ani jeho kľúčoví európski spojenci. Tí sa zároveň nechystajú zastaviť dodávky zbraní a munície pre napadnutý štát a Zelenskyj odmieta požiadavku Putina ukončiť mobilizáciu. Trump doteraz nepovedal jasne, čo si o tom myslí. Zvlášť preto sa Moskve pozdáva doterajší postoj Washingtonu k jej predstavám ukončenia vojny a, naopak, v európskych krajinách vidia svojho nepriateľa. „Samozrejme, že Európania sa v prvom rade pokúsia narušiť náš dialóg s USA, urobia to najmä pobaltské štáty, Fíni, Poliaci a ďalší," citovala agentúra Interfax Nikolaja Patruševa, poradcu Putina, ktorý patrí do úzkeho okruhu jeho spolupracovníkov.

Zelenskyj už telefonoval s Trumpom, aby mu povedal viac o obsahu jeho ústnych dohôd s Putinom. „Nemyslím si, že by sme mali robiť nejaké ústupky, čo sa týka pomoci pre Ukrajinu, skôr by sa mala zväčšiť," podčiarkol ešte pred telefonickým rozhovorom podľa agentúry Reuters. Žiadne zbrane určené ukrajinskej armáde – aj to jedna z podmienok Putina, aby pristúpil na dlhodobé prímerie. Server UNIAN s odvolaním sa na zdroje v prezidentskej kancelárii Zelenského uviedol, že nesúhlas šéfa Kremľa s úplným prímerím sa dá považovať za dôkaz, že je odhodlaný pokračovať vo vojne.

Oficiálnych predstaviteľov v Kyjeve veľmi znepokojuje, že o ukončení vojny sa nediskutuje v trojstrannom formáte, ale Američania vedú rozhovory s Ukrajincami a s Rusmi samostatne. Aj po telefonáte Trumpa s Putinom opakuje Zelenskyj, že o osude jeho štátu sa nemôže rozhodovať v zmysle o nás bez nás. Zdôraznil, že nedovolí, aby Ukrajina bola predmetom obchodovania.

Zelenskyj podozrieva Putina, že chce rozšíriť debaty s Trumpom o viaceré témy tak, aby mohol kšeftovať s ukrajinskou budúcnosťou výmenou za ústupky Američanom v iných častiach sveta. Server RBK-Ukrajina poznamenal, že ukrajinskí predstavitelia sa už obávajú, že ukončenie vojny sa dostalo do jedného balíka tém spolu s možnosťami Ruska ovplyvniť iránsky i severokórejský jadrový program v súlade so záujmami USA. „Širší okruh otázok má za cieľ čo najviac vylúčiť Ukrajinu z mierového procesu," citovali ukrajinské médiá Zelenského v súvislosti s predpokladanou taktikou Putina.

Ukrajinci zaútočili, ruské drony sa neukryli ani v noci Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajinský líder požaduje dohodu o bezpodmienečnom prímerí, s čím očividne v Kremli nesúhlasia. Podmienky, ktoré kladie ruský vodca, považuje za krajne nebezpečné: „Nechcem, aby sme boli na jedálnom lístku pre Putina. Nie sme šalát, nie sme kompót pre tohto človeka, nehľadiac na jeho chute. Preto o nás bez nás robiť dohody je nesprávne, lebo želaný výsledok pre všetkých sa nedosiahne."

Z Moskvy prišla na tieto slová odpoveď, ktorá sa dá označiť za nechutnú. „Tentoraz neklamal. Kyjevský režim nie je šalát alebo kompót, ale to, na čo sa po strávení premení obsah jedálneho lístka," napísala na sociálnej sieti Telegram hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré riadi Sergej Lavrov.

Na záver ešte jedna informácia z telefonátu medzi Trumpom a Putinom, ktorá je dobrou správou pre všetkých: z ich ústnej dohody vyplynulo, že Rusko a Ukrajina si bez otáľania vymenia rovnaký počet vojnových zajatcov. Už sa to aj udialo: dokopy ich bolo 350 (po 175 z každého bojujúceho štátu).