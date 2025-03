Zelenskyj: Pod americkým vedením možno dosiahnuť trvalý mier tento rok

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj verí, že tento rok bude možné dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine. Napísal to na X po telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, s ktorým sa vo februári v Bielom dome dostal do roztržky. Dnešné rokovanie označil za pozitívne, veľmi vecné a úprimné.