Sloboda slova? Z USA vyhostili francúzskeho vedca, kritizoval Trumpa. Paríž reaguje

Francúzsky minister pre výskum upozornil, že francúzskemu vedcovi bol tento mesiac zamietnutý vstup do USA. Imigračný úradník vedcovi po prílete na letisku prehľadal telefón a našiel v ňom správy, v ktorých sa vedec kriticky vyjadroval na adresu Trumpovej administratívy.

„So znepokojením som sa dozvedel, že francúzskemu výskumníkovi‚ ktorý cestoval na konferenciu neďaleko Houstonu, bol odopretý vstup do Spojených štátov a následne bol vyhostený“, uviedol minister Philippe Baptiste. „Toto opatrenie zrejme prijali americké orgány, pretože v telefóne vedca sa našli správy s jeho kolegami a priateľmi, v ktorých vyjadril osobný názor na politiku Trumpovej administratívy v oblasti výskumu,“ upresnil minister.

Sám Baptiste je otvoreným kritikom Trumpovej administratívy a prezidentovho poradcu, miliardára Elona Muska, pre obrovské škrty v rozpočtoch určených na vedecký výskum, pripomenul server denníka The Guardian. V ten istý deň, keď USA vedca vyhostili, zverejnil Baptiste list, v ktorom vyzval amerických vedcov, aby sa premiestnili do Francúzska. „Mnoho známych vedcov už pochybuje o svojej budúcnosti v Spojených štátoch. Určitý počet z nich by sme prirodzene radi privítali,“ napísal francúzsky minister.

Podľa diplomatického zdroja agentúry AFP sa incident odohral 9. marca. Ďalší zdroj agentúry uviedol, že americké orgány obvinili francúzskeho vedca zo šírenia „nenávistných a konšpiračných správ“. Údajne ho tiež informovali o spustení vyšetrovania Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ale pred vyhostením mu oznámili, že „obvinenia boli stiahnuté“.

„Sloboda názoru, slobodný výskum a akademická sloboda sú hodnoty, ktoré budeme naďalej hrdo presadzovať. Budem brániť právo všetkých francúzskych výskumníkov,“ uviedol v reakcii Baptiste.

