Dvojica Češiek v Nemecku nožom vážne zranila ženu

Incident sa stal v utorok v ulici Berger Strasse, ktorá je vyhlásenou nákupnou zónou a jednou z najrušnejších tried v meste. Češky sa najprv so svojou obeťou dlho hádali a situácia sa napokon vyhrotila. Polícia uviedla, že 19-ročné dievča napadnutú 49-ročnú ženu držala, zatiaľ čo jej 44-ročná matka obeť bodala do trupu, krku a tváre.

