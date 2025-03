Má sa Putin obávať vylepšeného ukrajinského boha morí? Medzi Neptunom a Orešnikom je rozdiel ako medzi bicyklom a mercedesom, rypol si ruský plukovník

Ukrajinci zaútočili, ruské drony sa neukryli ani v noci Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajinci majú vo výzbroji tieto riadené strely len niekoľko rokov, s vývojom začali v roku 2012. Začali ich vyrábať ako protilodné rakety s plochou dráhou letu. Dve z nich sa im osvedčili v apríli 2022, čo bolo necelé dva mesiace od začiatku ruskej invázie), keď v Čiernom mori trafili raketový krížnik Moskva. Na lodi ruského vojenského námorníctva vypukol požiar a vybuchla munícia, druhý deň po zásahu sa potopila.

Zdokonalená riadená strela má označenie Dlhý Neptun. Maximálny dostrel rakety s bojovou hlavicou s hmotnosťou 150 kilogramov bol doteraz približne 300 kilometrov. V Kyjeve hovoria o vylepšenej verzii, že trafí ciel v trojnásobne väčšej vzdialenosti. Zbraň pomenovali po starorímskom bohovi morí Neptúnovi. Hľadanie označenia asi bolo ľahké, pretože mýtický Neptún používal ako zbraň trojzubec a ten je štátny znak Ukrajiny.

Majú sa Rusi obávať vynovenej letiacej posily v ukrajinskom arzenáli? Zelenskyj je presvedčený, že im naháňa strach. „Nová ukrajinská raketa, presný zásah. Dostrel – tisíc kilometrov," zdôraznil. O prvom úspešnom nasadení Dlhého Neptunu sa zmienil pred necelým týždňom na sociálnej sieti Telegram, keď ukrajinské vzdušné sily zasiahli ruskú rafinériu v meste Tuapse v Krasnodarskom kraji. Nachádza vo vzdialenosti približne 550 kilometrov od frontu.

Dlhý Neptun má nielen dlhší dostrel v porovnaní s pôvodnou verziou rakety. Výrazne sa zväčšila hmotnosť bojovej hlavice. Server The War Zone s odvolaním na zdroje v ukrajinskom ministerstve obrany napísal, že je to 350 kilogramov.

Modernizovaná strela dokáže zasiahnuť napríklad Brjanskú oblasť na západe európskej časti Ruskej federácie. „V skladoch ukrajinských ozbrojených síl sa môže nachádzať okolo 200 kusov týchto rakiet," poznamenal server Brjanske novosti, ktorý oslovil ruských vojenských expertov. Je to možné, pretože ukrajinský minister obrany Rustem Umerov oznámil začiatok výroby nových striel v novembri minulého roku. A Zelenskyj vtedy poznamenal, že v danom mesiaci Ukrajinci vyrobili zhruba sto rakiet rôznych typov. „Problém pre protivzdušnú obranu spočíva v tom, že ide o rakety, ktoré môžu letieť iba vo výške 35 metrov nad zemou," upozornil server Brjanske novosti v súvislosti s Dlhým Neptunom.

Vylepšenú raketu vystreľujú z rovnakého odpaľovacieho zariadenia ako predtým, upravená bojová hlavica sa odlišuje tým, že využíva automatické infračervené navádzanie na terč. „Pôvodne protilodná strela je po novom určená aj na údery proti pozemným cieľom," podotkla agentúra UNIAN. V Kyjeve prízvukujú, že by veľmi pomohlo, keb Európska únia finančne prispievala na výrobu Dlhého Neptunu.

Ruský plukovník vo výslužbe Viktor Litovkin tvrdí, že Putinova armáda má bojové prostriedky, s ktorými dokáže likvidovať nový typ ukrajinskej rakety a zároveň jej hrozbu zľahčil: „Keď porovnáme ukrajinský Dlhý Neptun s ruským Orešnikom, tak porovnávame bicykel s Maybachom," povedal pre televízny kanál 360. Orešnik je nová zničujúca raketa, ktorú ukrajinská protivzdušná obrana nedokáže zastaviť (primeranou ochranou proti zbraniam zodpovedajúcim Orešniku sa asi môžu vo svete pochváliť iba USA a Izrael). Ešte dodajme, že Maybach je luxusná limuzína, ktorú vyrába automobilka Mercedes-Benz.

Reči o „bicykli" však jednoznačne poprel zmienený útok na ruskú rafinériu v Tuapse. Dlhý Neptun (možno nie jedna strela, ale dve-tri strely) spôsobil peklo na zemi. „Po útoku kyjevského režimu začal horieť sklad s 20-tisícami tonami benzínu. Oheň na povrchu zachvátil viac ako tisíc štvorcových kilometrov," napísal na sociálnej sieti Telegram krasnodarský gubernátor Veniamin Kondraťov. Hasiči dokázali zlikvidovať požiar až po troch dňoch.

Moskva už varovala Kyjev, že ak proti Rusku bude nasadzovať Dlhý Neptun, musí sa pripraviť na tvrdú odplatu. Člen parlamentného výboru pre obranu Andrej Kolesnik pre server Lenta povedal, že do akcie proti Ukrajine by sa znovu dostal Orešník. Ide o experimentálnu balistickú raketu, ktorú Rusi prvýkrát použili v decembri 2024 proti priemyselnému podniku v ukrajinskom meste Dnipro. Nie je známe, koľko kusov už v Rusku vyrobili; Ukrajinci odhadujú, že ročne by to mohlo byť zatiaľ približne len 25 rakiet.

Ukrajinské sily by teoreticky mohli zasiahnuť s Dlhým Neptunom aj Moskvu, ale vojenskí experti sa nazdávajú, že zbraň by chceli využívať na útoky proti ruským rafinériám a veľkým skladom zbraní. Úder na petrochemický závod v Tuapse bol nepochybne z ukrajinského pohľadu dôležitý. Ročne v ňom spracujú zhruba 12 miliónov ton ropy, pričom veľká časť produkcie teraz slúži potrebám armády.

V Kyjeve sa spoliehajú, že vojsko konečne dostane od Nemecka strely typu Taurus, ale aj keby ich vláda v Berlíne poslala, v jednom parametri sa nevyrovnajú Dlhému Neptunu. Taurus má účinný dostrel 500 kilometrov, čo je dvakrát menej v porovnaní s touto ukrajinskou modernizovanou raketou. Ďalšia vec je tá, že Nemci ich nemajú takpovediac veľa na rozdávanie.

Vojenský expert Valerij Romanenko odhaduje, že Ukrajina by každý mesiac dokázala vyrobiť najmenej 30 kusov Dlhého Neptunu. „Hlavný problém spočíva v leteckých motoroch, ktoré sa vyrábali v Záporožskej oblasti, na území okupovanom teraz Rusmi," povedal Romanenko pre server Korrespondent. Naznačil, že ideálne by preto bolo, keby sa Ukrajincom podarilo presunúť výrobu Dlhého Neptunu niekam do zahraničia, kde by konštruktéri mohli mať poruke dôležité komponenty. Nehovoriac o tom, že výroba za hranicami by bola úplne bezpečná – bez rizika ruských úderov na zbrojovky na ukrajinskom teritóriu.