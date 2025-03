Trump podpísal výnos, ktorý má viesť k zrušeniu ministerstva školstva

Americký prezident Donald Trump podpísal výnos, ktorý má viesť k zrušeniu federálneho ministerstva školstva. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil, že o učiteľov bude lepšie postarané. Príslušný dokument podľa záberov televízie CNN podpísal obklopený viacerými školákmi sediacimi v laviciach. Spravodajský server The New York Times (NYT) poznamenal, že ministerstvo školstva prezident nemôže úplne zrušiť bez súhlasu Kongresu.

Ministerstvo, ktoré zriadil demokratický prezident Jimmy Carter v roku 1979, kritizoval republikán Trump už vo svojom prvom období v úrade, teraz však v rámci škrtov vo vládnych úradoch riadených prezidentovi blízkym miliardárom Elonom Muskom chce inštitúciu zrušiť. Minulý týždeň vyšla najavo informácia o zrušení takmer polovice pracovných miest na ministerstve, kde má zostať necelých 2 200 ľudí z pôvodných 4 100. Zástupcovia rezortu tvrdia, že zatiaľ zvládnu pokračovať v plnení kľúčových funkcií ako je distribúcia federálnej pomoci školám alebo správa študentských pôžičiek.

„Zavrieme ho čo najskôr, čo to pôjde,“ uviedol Trump s tým, že „ministerstvo nerobí dobrotu“ a že ďalšie krajiny si vedú lepšie v rebríčku vzdelávania ako USA, pričom spomenul napríklad aj Čínu. „Po 45 rokoch vynaložia USA na vzdelávanie oveľa viac peňazí ako ktorákoľvek iná krajina. Napriek tomu sme na konci rebríčka pokiaľ ide o úspešnosť,“ uviedol prezident. „Či sa nám to páči, alebo nie, sme tam, kde sme,“ dodal. O existujúcej šéfke rezortu Linde McMahonovej povedal, že už „snáď dlho ministerkou školstva nebude“. Školstvo sa tak teraz podľa Trumpa opäť stane doménou jednotlivých štátov, „ako to má byť“.

Hoci majú republikáni teraz väčšinu v oboch komorách Kongresu, na zrušenie federálneho ministerstva školstva by potrebovali v Senáte podporu časti demokratov, pretože na schválenie takéhoto kroku je potrebná takzvaná „superväčšina“ v podobe aspoň 60 hlasov. V praxi by tak potrebovali podporu aspoň siedmich demokratov, čo sa podľa médií javí ako nepravdepodobné.

V závere svojho komentára Trump pochválil amerických učiteľov. „Je mi jedno, či sú v odboroch, alebo nie sú, postaráme sa o našich učiteľov,“ povedal. V odboroch je podľa vládnych štatistík 70 percent pedagógov verejných škôl. „Budeme mať našich učiteľov radi a budeme si ich vážiť rovnako ako naše deti,“ poznamenal prezident.

Trump pri podpisovom ceremoniáli naznačil, že o zrušení ministerstva by nakoniec mohol hlasovať Kongres. Na akcii sa zúčastnili okrem iného republikánski guvernéri Texasu a Floridy, Greg Abbott a Ron DeSantis.

„Donald Trump dobre vie, že nemôže zrušiť ministerstvo školstva bez Kongresu – ale chápe, že keď prepustíte všetkých zamestnancov a rozbijete ho na kusy, môžete dosiahnuť podobný, zničujúci výsledok,“ poznamenala demokratická senátorka Patty Murrayová. Šéfka učiteľského odborového zväzu Randi Weingartenová medzitým prezidentovi vo vyhlásení odkázala: „uvidíme sa na súde,“ píše agentúra Reuters.

Republikáni zmeny naopak vítajú. „Vzdelávanie patrí rodičom a miestnym obciam – nie washingtonským byrokratom,“ uviedol napríklad republikánsky kongresman Mark Alford. Trumpovo ministerstvo školstva po podpisovom ceremoniáli krok označilo za historický s tým, že „oslobodí budúce generácie amerických študentov a otvorí príležitosti na ich úspech“. Taktiež poznamenalo, že zrušenie ministerstva nezastaví „financovanie tých, ktorí od neho závisia“, vrátane vysokoškolákov a študentov s postihnutím.

Americké školy sú podľa médií z 85 percent financované vládami jednotlivých štátov či lokálnymi samosprávami, federálne peniaze tvoria len malú časť zdrojov. Spravodajský server BBC zároveň poznamenal, že sú to štáty a okresy, kto riadi americké školy a stanovuje osnovy, nie federálne ministerstvo, ako sa mnohí mylne domnievajú. Ministerstvo však dohliada na financovanie verejných škôl, spravuje študentské pôžičky a prevádzkuje programy na pomoc študentom z nízkopríjmových rodín. Rezort tiež má významnú úlohu v správe a dohľade nad federálnymi študentskými pôžičkami, ktoré využívajú milióny Američanov na platenie vysokoškolského štúdia.