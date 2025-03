Zavreli londýnske letisko Heathrow pre rozsiahly výpadok prúdu

„Cestujúcim sa odporúča, aby na letisko necestovali a pre ďalšie informácie sa obrátili na svoju leteckú spoločnosť,“ uviedlo letisko v príspevku na X. Zatiaľ bolo presmerovaných približne 120 letov smerujúcich na Heathrow, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na server FlightRadar24. Bez prúdu sú tisíce domácností na západe britskej metropoly.

Uzávera podľa oznámenia letiska potrvá do 23.59 h miestneho času (soboty 00.59 h SEČ). Krok letiska odôvodnilo výpadkom v dôsledku požiaru a nutnosťou zachovať bezpečnosť cestujúcich a personálu.

Požiar zachvátil rozvodňu v Hayes v západnom Londýne a bez prúdu je teraz podľa spravodajského serveru BBC viac ako 16.300 domácností. Londýnsky hasičský zbor informoval, že kvôli požiaru preventívne evakuoval 150 ľudí z okolitých budov. S plameňmi teraz bojuje zhruba 70 hasičov.

Spravodajský server televízie Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie letiska uviedol, že v tejto chvíli nie je jasné, kedy dôjde k obnoveniu dodávok elektriny. „Očakávame, že v najbližších dňoch dôjde k výraznému narušeniu prevádzky, a cestujúci by nemali v žiadnom prípade cestovať na letisko, kým nebude letisko znovu otvorené,“ citovala stanica vyhlásenie.

Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky Eurocontrol uviedla, že kvôli výpadku teraz letisko Heathrow zrušilo všetky prílety a dochádza k presmerovaniu letov. Podľa serveru FlightRadar24 napríklad let spoločnosti Qantas Airways z austrálskeho Perthu namiesto Londýna pristane v Paríži, zatiaľ čo let United Airlines z New Yorku mieri nanovo na letisko v írskom Shannone. Niektoré lety smerujúce z USA do Londýna sa vracajú späť do Spojených štátov.

Heathrow je najväčšie letisko v Spojenom kráľovstve a denne odbaví približne 1300 príletov a odletov. V minulom roku prešlo jeho terminály rekordných 83,9 milióna cestujúcich, uviedol server stanice BBC.