ONLINE: Pripravte sa na dlhotrvajúcu vojnu, nariadil Putin podnikom za zatvorenými dverami, upozorňuje ISW

Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje prestať so svojími imperialistickými ambíciami. Svedčí o tom štvrtkové stretnutie za zatvorenými dverami s predstaviteľmi výrobných spoločností, ktorým nariadil, aby sa pripravili na dlhotrvajúcu vojnu. Upozornil na to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

10:05 Rusko zaútočilo v noci na dnes na Ukrajinu 214 dronmi, uviedlo ukrajinské letectvo. Vzdušné sily zároveň informujú o zostrelení 114 bezpilotných lietadiel, ďalších 81 strojov, ktoré označujú za imitácie útočných dronov, podľa nich zmizlo z radarov. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 43 ukrajinských dronov počas noci. Najmenej deväť zranených si vyžiadali útoky, ktoré ruská armáda podnikla v noci na dnes na ukrajinskú Odesu a Záporožskú oblasť, uviedli úrady krajiny, ktorá sa vyše troch rokov bráni ruskej agresii. Na návšteve Kyjeva je teraz český prezident Petr Pavel.

Na prístavnú Odesu Rusko podniklo vo štvrtok neskoro večer rozsiahly dronový útok. Z mesta, kde sa v tom čase podľa serveru Ukrajinska pravda nachádzal český prezident, boli hlásené výbuchy a ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne udalosti (DSNS) zverejnila zábery veľkých požiarov. Horelo obchodné centrum, sklad, poškodený bol viacposchodový obytný dom. Podľa predbežných informácií zranení utrpeli traja maloletí. Niekoľko štvrtí v meste v dôsledku útoku zostalo bez dodávok elektriny.

Podľa ukrajinského vicepremiéra a ministra pre obnovu a regionálny rozvoj Oleksija Kulebu bol Pavel svedkom „mierového rozpoloženia“ Ruska. Ruská armáda na Odesu útočí pomerne často. Podľa Andrija Kovalenka, šéfa ukrajinského centra pre boj proti dezinformáciám, Rusko do útokov na ukrajinské mestá posiela veľké množstvo bezpilotných lietadiel naraz, aby zahltilo protivzdušnú obranu.

Na okolí Záporožia ruské letectvo vrhlo letecké bomby, informoval Ivan Fedorov, náčelník vojenskej správy Záporožskej oblasti, ktorou prechádza frontová línia. Šesť ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi štvorročný chlapec. Šesťdesiatročný muž skončil v nemocnici, ostatní majú ľahšie zranenia.

V Chersonskej oblasti zahynul za posledný deň pri ruských útokoch jeden človek a ďalší traja utrpeli zranenia, uviedol šéf regionálnej správy Oleksandr Prokudin na telegrame. Chersonskú oblasť rozdeľuje frontová línia, ktorá sa tiahne pozdĺž rieky Dnepr.

S nasadením dronov a delostrelectva Rusko vo štvrtok večer zaútočilo tiež na viacerých miestach Dnepropetrovskej oblasti, vrátane mesta Nikopol, informoval šéf regiónu Serhij Lysak. Ľahšie zranenia utrpel mladý muž.

Ukrajinské letectvo vo svojom rannom hlásení o nočnom ruskom vzdušnom údere bez bližších podrobností uvádza, že škody sú v Odeskej, Chmelnyckej, Sumskej a Kyjevskej oblasti.

9:58 Hasiči v ruskej Krasnodarskej oblasti naďalej hasia požiar v ropnom sklade, ktorý vypukol po útoku ukrajinského dronu začiatkom týždňa. Jeho uhasenie zhoršuje aj najnovší výbuch, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Počas hasenia došlo v dôsledku zníženia tlaku v horiacej nádrži k výbuchu ropných produktov a úniku horiacej ropy,“ uviedli tamojší predstavitelia na platforme Telegram.

Oheň zachvátil aj ďalšiu nádrž a plocha požiaru sa tak zdvojnásobila na 10-tisíc štvorcových metrov. Na uhasení požiaru pracuje viac ako 450 hasičov a doposiaľ dvaja utrpeli zranenia.

Komplikácie pri hasení tohto požiara podľa Reuters zdôrazňujú vplyv dopadov vzájomných útokov Moskvy aj Kyjeva na energetický priemysel oboch krajín. Zatiaľ čo ukrajinské zásahy zhoršujú financovanie vojnového úsilia Ruska z výnosov ropného priemyslu, ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť spôsobujú časté výpadky elektriny postihujúce nielen infraštruktúru, ale aj civilistov.

9:25 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 330 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 900 800, uviedol v piatok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o 17 tankov, 28 obrnených bojových vozidiel pechoty, 101 delostreleckých systémov a dva raketomety.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 10 394 tankov, 21 589 obrnených bojových vozidiel pechoty, 24 848 delostreleckých systémov a 1 324 raketometov.

9:10 Na Twitteri Pavel uviedol, že s vedením Odeskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti diskutoval o ďalšej priamej podpore regiónom, ktoré sa nachádzajú bezprostredne na bojovej línii. „Prišiel som do ukrajinskej Odesy, ktorá od začiatku vojny odoláva ruskej agresii. Z Česka sem putuje pomoc vo forme bojových vozidiel, dronov, ochranných viest, mobilných rušičiek, ktoré chránia obyvateľov pred dronovými útokmi, a tiež zdravotníckeho vybavenia, ako sú pľúcne ventilátory a nemocničné postele,“ napísal prezident.

Ukrajinský vicepremiér Kuleba na telegrame píše, že „priamo počas stretnutia (s Pavlom) Ruská federácia na Odese vyslala tri skupiny dronov Šáhid“. „Zločiny Ruska proti Ukrajine by mal vidieť celý civilizovaný svet,“ poznamenal. Vyzdvihol českú humanitárnu i vojenskú pomoc Ukrajine a uviedol, že k námornej bezpečnosti krajiny významne prispeli protilodné systémy Neptún na podvozkoch nákladných áut Tatra. Kuleba tiež pripomenul, že Česko prevzalo patronát nad obnovou Dnepropetrovskej oblasti, kde renovuje čističky vody a kam dodáva generátory, zdravotnícke vybavenie alebo evakuačné autobusy. V Kyjevskej oblasti sa zase Česko podieľa na modernizácii regionálnej detskej nemocnice za viac ako desať miliónov eur, napísal ukrajinský vicepremiér.

To, že Rusko na Odese zaútočilo v deň návštevy českého prezidenta, podľa šéfa vojenskej správy Odeskej oblasti Oleha Kipera „pripomína celému svetu, že vojna pokračuje a Ukrajina bojuje ďalej“.

Putin na spomenutom stretnutí priamo vyzval podnikateľov, aby neboli „naivní“ a „pripravovali sa na dlhú vojnu“, pričom naznačil, že mierové rokovania sú dlhý a náročný proces.

„Kremeľ pokračuje v ospravedlňovaní vojny a presadzuje myšlienku, že investície do zdĺhavej vojny by mali priniesť návratnosť vo forme územných a bezpečnostných ústupkov v prospech Ruska. Takáto rétorika znamená, že Moskva nemá záujem vojnu ukončiť, ale iba vyhrať za svojich podmienok,“ poznamenávajú analytici.

Podľa správy analytikov ISW šéf Kremľa v dohľadnom čase neočakáva zrušenie sankcií voči Rusku. Experti tiež poukázali na najnovšie vyhlásenia Kremľa o tom, aké náročné budú mierové rokovania, a tiež na spochybňovanie legitimity ukrajinskej strany.

„Vyhlásenia Putina a ďalších predstaviteľov Kremľa z ostatných dní a týždňov, ktoré zachovávajú naratívy o zložitosti rokovaní, nelegitímnosti ukrajinských predstaviteľov a rozdieloch medzi USA a Európou, posilňujú posolstvo, že Rusko očakáva dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine a mier len za ruských podmienok,“ uvádza ISW.

7:49 Český prezident Petr Pavel v piatok ráno dorazil vlakom do Kyjeva. ČTK to oznámila prezidentská kancelária. V ukrajinskom hlavnom meste sa Pavol stretne so svojím náprotivkom Volodymyrom Zelenským a pravdepodobne tiež s premiérom Denysom Šmyhalom.

Vo štvrtok Pavol navštívil juhoukrajinské mesto Odesa a rokoval s vicepremiérom a ministrom pre obnovu a regionálny rozvoj Oleksijom Kulebom a predstaviteľmi Odesy, Chersonu a Mykolajivu o situácii na bojisku či o tom, ako by mohla vyzerať rekonštrukcia krajiny napadnutej Ruskom po vojne a v čom by mohlo Česko prispieť.

Na sieti X potom Pavel uviedol, že s vedením Odeskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti diskutoval o ďalšej priamej podpore regiónom, ktoré sa nachádzajú priamo na bojovej línii. „Prišiel som do ukrajinskej Odesy, ktorá od začiatku vojny odoláva ruskej agresii. Z Česka sem putuje pomoc vo forme bojových vozidiel, dronov, ochranných viest, mobilných rušičiek, ktoré chránia obyvateľov pred dronovými útokmi, a tiež zdravotníckeho vybavenia, ako sú pľúcne ventilátory a nemocničné postele,“ napísal prezident.

Pavel navštívil Ukrajinu už krátko po svojej inaugurácii v roku 2023 spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rokoval vtedy so Zelenským a navštívil východoukrajinské Dnipre. Zelenskyj bol na oficiálnej návšteve v Prahe v júli 2023.

Ruské vojská vpadli na Ukrajinu pred viac ako tromi rokmi. Spojené štáty nedávno navrhli 30-dňové celkové prímerie v bojoch medzi Ruskom a Ukrajinou, na čo Kyjev pristúpil. Ruský prezident Vladimir Putin ale na požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa čo najrýchlejšieho pokoja zbraní nekývl.

Tento týždeň sa šéf Bieleho domu od Putina dočkal iba prísľubu prerušenia útokov na energetické ciele. Zelenskyj tento typ čiastočného pokoja zbraní podporil. Zároveň však obe krajiny ďalej informujú o vzdušných útokoch druhej strany.

7:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že 27. marca sa v Paríži uskutoční ďalší summit o podpore Ukrajiny. Na stretnutí tzv. koalície ochotných sa podľa neho zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedla agentúra AFP.

„Dokončíme našu prácu na krátkodobej podpore ukrajinskej armády, na obhajobe udržateľného modelu ukrajinských ozbrojených síl, ktorý by zabránil ruskej invázii, a na bezpečnostných zárukách, ktoré môžu poskytnúť európske armády,“ povedal novinárom po skončení summitu Európskej rady v Bruseli. Očakáva, že celý proces bude dokončený v najbližších dňoch.

Agentúra Bloomberg predtým informovala, že na nadchádzajúcom stretnutí sa zúčastnia nielen vedúci predstavitelia kľúčových krajín EÚ vrátane Nemecka, Talianska a Poľska, ale aj Kanady a Spojeného kráľovstva. Lídri budú podľa nej vraj diskutovať o tom, ako môžu ovplyvniť rokovania medzi Ruskom a USA o Ukrajine, a ako v ideálnom prípade dostať možnosť zúčastniť sa na nich.

Štvrtkový summit nadviaže na Macronove februárové a marcové stretnutia európskych lídrov a predstaviteľov NATO v Paríži, na ktorých sa diskutovalo o obranných zárukách pre Ukrajinu a Európu ako takú, napísal magazín Politico.

Francúzsky prezident je spolu s britským premiérom Keirom Starmerom na čele úsilia o vytvorenie koalície ochotných. Tvrdia, že takáto skupina štátov je spolu s podporou USA potrebná na to, aby poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky a odradila Rusko od prípadného porušenia prímeria.

„S Britmi sme veľa pracovali na spôsoboch podpory prímeria. Je to dôležité, aby sme zabezpečili, že každé prímerie bude dôveryhodné, keď nastane,“ uviedol Macron.

Britská vláda očakáva, že súčasťou koalície by mohlo byť viac než 30 krajín, ktoré nejakým spôsobom prispejú k dohľadu nad prípadným prímerím na Ukrajine vrátane nasadenia vlastných vojakov. Starmer aj Macron avizovali, že sú pripravení na Ukrajinu vyslať svojich vojakov. Nie je však jasné, koľko ďalších krajín sa k nim chce pridať.

Starmer vo štvrtok v Británii viedol rozhovory s približne 30 vysokopostavenými armádnymi predstaviteľmi z krajín, ktoré majú záujem zúčastniť sa na koalícii ochotných. Po skončení rokovaní povedal, že „politický zámer“ bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa stáva „realitou“.

Avšak podľa AFP stále zostáva otázne, čo by táto skupina krajín mohla napokon urobiť. Ruský prezident Vladimir Putin totiž požaduje ukončenie západnej vojenskej pomoci Kyjevu ako podmienku pre akékoľvek ukončenie bojov a vyhlasuje, že nebude akceptovať prítomnosť akýchkoľvek jednotiek NATO na Ukrajine.

6:55 Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vyhlásil, že plány na obranu možného prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom už dostávajú svoje kontúry. Uviedol to po rokovaní náčelníkov štábov armád „viac ako 25 krajín“ v Londýne. Informovala o tom britská stanica BBC.

Stretnutie zástupcov tzv. koalície ochotných sa konalo na vojenskej základni v Northwoode na severozápade Londýna. Jeho účastníci sa zišli, aby v súvislosti s Ukrajinou vypracovali plán rýchleho nasadenia vojenského kontingentu, ktorý nebude mať mierový charakter.

Starmer na stretnutí upozornil, že akákoľvek dohoda o zastavení bojov medzi Ruskom a Ukrajinou bude trvalá iba vtedy, ak bude sprevádzaná bezpečnostnými opatreniami. V opačnom prípade ju ruský prezident Vladimir Putin poruší, dodal britský premiér.

„Vieme to, pretože sa to už stalo. Je mi úplne jasné, že sa to stane znova,“ pripomenul Starmer a dodal, že v minulosti existovali dohody, ktoré nemali bezpečnostné záruky a Putin ich nebral do úvahy.

Starmer uviedol, že Spojené kráľovstvo a jeho spojenci prechádzajú od „politického impulzu k vojenskému plánovaniu“, ktoré sa podľa neho musí uskutočniť práve teraz – pred dosiahnutím prípadnej dohody.

„Nevieme, či dôjde k dohode. Dúfam, že sa to stane, ale ak dôjde k dohode, je mimoriadne dôležité, aby sme mohli okamžite reagovať,“ vysvetlil britský premiér.

Spojené kráľovstvo zvolalo stretnutie veliteľov generálnych štábov armád z koalície ochotných po summite, na ktorom sa začiatkom tohto marca v Londýne zúčastnili ich vrcholní predstavitelia.

Agentúra DPA pripomenula, že po tom, ako americký prezident Donald Trump inicioval priame rokovania s Ruskom zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine, začal Starmer s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom spolupracovať na vytvorení koalície štátov ochotných poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opäť vyzval Európanov, aby sa zjednotili proti Putinovi. Na tlačovej konferencii počas svojej návštevy v Osle Zelenskyj uviedol, že v pondelok sa v Saudskej Arábii uskutočnia tzv. technické rokovania Ukrajiny so Spojenými štátmi.

Na rovnaký deň je v Rijáde naplánované aj rusko-americké stretnutie, ako vo štvrtok uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Zelenskyj v súvislosti s tým spresnil, že americko-ukrajinské stretnutie sa bude konať osve.

V rámci doterajších rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine Moskva požadovala úplné ukončenie západnej vojenskej podpory pre Ukrajinu a odmietla prítomnosť cudzích jednotiek na Ukrajine ako súčasť dohody o prímerí.