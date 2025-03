Požiar na plynovej stanici v Sudži Video Zdroj: Twitter

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie oznámil začatie trestného konania a klasifikoval incident ako ‚teroristický čin.‘ „Príslušníci ozbrojených formácií Ukrajiny nelegálne vtrhli na územie Ruskej federácie a vykonali úmyselný výbuch distribučnej stanice plynu Sudža,“ vyhlásila hovorkyňa vyšetrovacieho výboru Svetlana Petrenko. Dodala, že stanica bola vážne poškodená, ale neboli hlásené žiadne obete ani zranenia, píše Kommersant.

Kyjev však tieto tvrdenia odmieta. Podľa Generálneho štábu Ozbrojených síl Ukrajiny Rusi sami opakovane ostreľovali túto infraštruktúru. „Nepriateľ obvinil naše obranné sily z ostreľovania plynového meracieho stanovišťa ‚Sudža‘. Tieto obvinenia sú neopodstatnené. Uvedená stanica bola opakovane ostreľovaná samotnými Rusmi,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.

Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že už v lete minulého roka bola stanica zasiahnutá riadenými leteckými bombami, a len pred tromi dňami ju údajne Rusi opäť bombardovali. „Dnes nepriateľ posilnil svoj plánovaný deštruktívny informačný vplyv ďalšou provokáciou – ostreľoval tento objekt delostrelectvom,“ dodal Generálny štáb OSU.

Výbuch v Sudži sa odohral v čase, keď Rusi už nevyužívajú túto infraštruktúru na tranzit plynu do Európy. Dodávky cez plynovod boli zastavené 1. januára 2025 po vypršaní zmluvy medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom. Stanica je podľa ruských zdrojov značne poškodená.

Podľa ruskej agentúry TASS ministerstvo obrany Ruskej federácie uviedlo, že Kyjev v noci 21. marca približne o 00:20 úmyselne vyhodil do vzduchu meraciu stanicu Sudža, ktorá sa nachádza niekoľko stoviek metrov od hraníc v Kurskom regióne. Počas celého obdobia, keď boli ukrajinskí vojaci v Sudži, využívali meraciu stanicu ako bezpečný logistický bod, uvádza ministerstvo. Výbuch plynomernej stanice podľa neho treba považovať za „úmyselnú ukrajinskú provokáciu“, ktorá by sa mala brať do úvahy vo všeobecnej sérii nedávnych útokov na energetickú infraštruktúru Ruskej federácie s cieľom zdiskreditovať mierové iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V Kurskej oblasti podľa agentúry UNIAN zároveň vypukol ďalší rozsiahly požiar, ktorý bol viditeľný na desiatky kilometrov.

„Rusi naďalej produkujú početné falošné správy a snažia sa uviesť medzinárodné spoločenstvo do omylu. Prosíme, dôverujte len oficiálnym zdrojom, overujte informácie a nepodliehajte manipuláciám,“ vyzval Generálny štáb OSU.

Ukrajinský štáb ďalej uviedol, že Rusi predtým využili hlavný plynovod na skrytý presun svojich jednotiek. Agentúra AP pred pár dňami s odvolaním sa na ukrajinských vojenských a ruských vojnových blogerov napísala, že ruské špeciálne sily použili potrubie plynovodu, aby z tyla udreli na ukrajinské jednotky v Kurskej oblasti.