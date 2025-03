Motor ruskej ekonomiky v plameňoch: Ukrajina triafa najbolestivejšie miesta, získala vzácny tromf?

Gubernátor Veniamin Kondratiev uviedol, že horelo vyše tisíc metrov štvorcových a vznietila sa nádrž s 20-tisíc tonami benzínu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil test za úspešný a ocenil efektivitu zbrane.

Útok na rafinériu zvyšuje riziko pre ruský ropný priemysel — kľúčový exportný zdroj, ktorý udržuje ekonomiku nad vodou. Ukrajina už mesiace cieli na ruské rafinérie, potrubia a čerpacie stanice pomocou svojich dronov — podľa správ vyradila asi 10 percent ruskej rafinérskej kapacity, píše server Politico.

„V podstate Putin ticho potvrdil Trumpovi, ako veľmi naše hlboké údery poškodzujú ruský energetický sektor. Toto je naša tromfová karta,“ uviedol ukrajinský poslanec Roman Lozinskyj v príspevku na Facebooku.

R-360 M Neptun, označovaný aj ako Dlhý Neptun, je vylepšenou verziou protilodnej strely R-360. Má nový navádzací systém a infračervené riadenie, čo mu umožňuje presné údery na pozemné ciele, vysvetľuje Politico. Ukrajina úspešne nasadila protilodnú strelu proti ruskej Čiernomorskej flotile. Bezprostredne po ruskej plnohodnotnej invázii pred viac ako tromi rokmi Ukrajina použila Neptun s ničivým účinkom. Dve tieto rakety potopili vlajkovú loď Ruska, krížnik Moskva.

Neptúnom na Rusov. S čím zničili Ukrajinci krížnik Moskva Video ,,Zoznámte sa s ukrajinskou protilodnou strelou Neptún, zabijakom plavidiel triedy Moskva,“ napísalo ukrajinské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Twitter a pridalo video tohto systému. Ruskú vlajkovú loď Čiernomorskej flotily Moskva sa Ukrajincom podarilo potopiť 14. apríla. Kremeľ oficiálne priznal jedného mŕtveho.

Riadené strely sú účinnejšie ako drony, ktoré boli hlavnou zbraňou Ukrajiny pre diaľkové útoky na Rusko. Drony lietajú pomaly a sú ľahšie zachytiteľné, zatiaľ čo riadené strely lietajú blízko rýchlosti zvuku a sú oveľa ťažšie zostreliteľné, vysvetľuje Politico.

Úder na ruský ropný priemysel

V posledných mesiacoch ruské vojská síce pomaly, ale postupovali vpred a podľa Vladimira Putina útočia „prakticky po celej línii frontu.“ Tempo útokov ukrajinských dronov na Rusko však výrazne vzrástlo. Tento rok už došlo k 19 útokom, zatiaľ čo za celý rok 2024 ich bolo 25, píše The Telegraph.

Údery na ropné sklady sú spôsobom, ako sa Ukrajina snaží spomaliť tlak ruskej armády. Zároveň však odrážajú ďalší cieľ Ukrajiny: snahu „priniesť vojnu domov“ pre Putina a ruský národ.

To vysvetľuje, prečo po rozhovore s Trumpom Putin súhlasil s čiastočným prímerím s Ukrajinou, konkrétne s útokmi na energetickú infraštruktúru, ale zároveň pokračoval v ofenzíve na fronte.

Analytička ropných trhov spoločnosti Energy Aspects Livia Gallaratiová uviedla, že v dôsledku útokov výrazne klesol objem surovej ropy spracovávanej ruskými rafinériami.

„Môžeme potvrdiť, že niektoré veľké a dôležité rafinérie a objekty boli napadnuté. Sledujeme výrazné zníženie objemu spracovania ropy v ruských rafinériách – pred útokmi spracovávali približne približne 5,6 milióna barelov denne. Teraz sledujeme pokles na 5,1 milióna barelov denne. Takže to určite ovplyvnilo objemy,“ povedala pre The Telegraph.

Tieto útoky nielenže ovplyvňujú produkciu ropy na dôležitých rafinériách, ale tiež upozorňujú na vojnu medzi Rusmi, ktorí od úradov dostavajú len vládnu propagandu. Teraz nemôžu ignorovať veľké požiare, ktoré horia v ich oblasti, povedala pre The Telegraph analytička Emily Ferrisová a dodala, že Ukrajinci psychologicky prinášajú Rusom vojnu domov.

Požiare častokrát nevedia ruskí hasiči skrotiť niekoľko dní. Aktuálne tiež zasahujú v ruskej Krasnodarskej oblasti. Hasia požiar v ropnom sklade, ktorý vypukol po útoku ukrajinského dronu začiatkom týždňa. Jeho uhasenie zhoršuje aj najnovší výbuch, píše Reuters. Oheň zachvátil aj ďalšiu nádrž a plocha požiaru sa tak zdvojnásobila na 10-tisíc štvorcových metrov.

Kyjev už dávnejšie predstavil aj nový raketový dron Peklo s dosahom 700 km. Súčasné inovácie umožňujú Ukrajine viesť údery hlboko na ruské územie, čo zvyšuje vojenský tlak na Moskvu.

Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina aktívne zvyšuje produkciu rakiet. Do novembra 2023 bolo vyrobených približne 100 striel rôznych typov, pričom výrobu podporuje aj spolupráca s Rumunskom.

Nie je to zázračná zbraň

Analytici však upozorňujú, že samotné riadené strely vojnu nerozhodnú. Mykola Bielieskov z Národného inštitútu pre strategické štúdie tvrdí, že kombinácia rakiet a dronov je však kľúčom k oslabeniu ruských obranných kapacít.

„Tieto riadené strely samy o sebe nemôžu zmeniť priebeh vojny, aj keď ich bude mnohonásobne viac ako teraz. Máme skúsenosti s Ruskom, ktoré na nás vypustilo oveľa viac rôznych rakiet, a stále fungujeme,“ povedal Mykola Bielieskov, výskumný pracovník Národného inštitútu pre strategické štúdie a analytik v kyjevskom Come Back Alive Initiatives Center NGO.

„Ale to neznamená, že nemusíme rozvíjať úderný potenciál — ako v kontexte strategickej obrany teraz, tak aj z hľadiska odstrašenia v budúcnosti,“ dodal Bielieskov. „Rakety plus drony budú vykonávať kombinované údery.“

Kyjev zasiahol niekoľko systémov protivzdušnej obrany na Kryme Video Ukrajinská armáda v uplynulých dňoch zasiahla na Kryme niekoľko systémov protivzdušnej obrany, ale aj remorkér a vrtuľník Mi-8, informovalo o tom Obranné spravodajstvo Ukrajiny. Zasiahnuté boli dva radarové systémy Podľot, dva systémy Niobyj, tri systémy Kasta, jeden systém Imbir, systémy Nebo a Nebo-M a systémy S-300, Protivnik a Mys. Zásah utrpel aj ruský remorkér Fedor Uriupin a vrtuľník Mi-8.

Partnerstvo s EÚ by mohlo Ukrajine zabezpečiť dodatočné financovanie na rozšírenie produkcie. To by krajine umožnilo pokračovať v útokoch na ruskú infraštruktúru bez ohľadu na podporu USA.

Dlhý Neptun predstavuje významný krok v ukrajinskej vojenskej stratégii. Ukrajinský boh morí tak zaradzuje Kyjev do veľmi vybraného klubu výrobcov riadených striel. Ide o zbrane s dosahom nad 500 kilometrov, ktoré nesú silné bojové hlavice schopné spôsobiť rozsiahle škody na cieľoch.